https://cz.sputniknews.com/20220327/lidry-ceske-republiky-je-tedy-kdo-kdyz-vy-jste-lidry-ukrajiny-adamova-nedokazala-vykazat-uspechy-18101573.html

„Lídry České republiky je tedy kdo? Když Vy jste lídry Ukrajiny.” Adamová nedokázala vykázat úspěchy

„Lídry České republiky je tedy kdo? Když Vy jste lídry Ukrajiny.” Adamová nedokázala vykázat úspěchy

Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová na svých sociálních sítích zveřejnila report o výsledcích práce vlády za uplynulých 100 dní. Ve zprávě... 27.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-27T19:46+0200

2022-03-27T19:46+0200

2022-03-27T19:46+0200

česko

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/16665350_0:200:1300:931_1920x0_80_0_0_822a4edfac7f46c8612f9b238a0ebed4.jpg

Ve svém příspěvku Pekarová Adamová vychvaluje činnost vlády, která podle ní úspěšně čelí různým výzvám moderní české společnosti. Za hlavní úspěchy považuje, že se vláda „vypořádala s dluhy“, „vzala zodpovědnost“ za pandemii a zařadila se mezi hlavní podporovatele Ukrajiny:Svůj příspěvek poslankyně doprovodila i seznamem největších úspěchů, kterých vláda dosáhla během uplynulých sta dní:„Tohle je jen krátký výčet toho, co se nám doposud podařilo:Sledující vztekle reagují na zmíněnou zprávu a rovněž vřele popírají i údajné úspěchy vlády:Stejný názor zastává i Dáša Slavínská, která poslankyni vyčítá nezaslouženou sebechválu:„Vy snad opravdu věříte, že jste dobrá vláda. No je hezké se sama pochválit. Zabránili jste dluhové pasti. Opravdu bych ráda věděla, z jakých peněz vláda podporuje Ukrajinu a uprchlíky. Kde se ty peníze jako zázrakem vzaly,“ táže se sledující.„Paní Pekarová Adamová, už jsem tu jednou psal, doporučuji navštívit odborného lékaře z oboru psychiatrie, to je to nej, co můžete pro tuto zemi udělat,“ plane vztekem Petr Veselý.„Doufám, že brzo skončíte jako vláda a člověk jako jste vy především,“ zuří Martin Veselý.Samochválu politických činitelů odsoudila i Jana Kubešová, která dokonce přišla s návrhem:Další uživatelku zajímá otázka, koho ze současných veřejných činitelů vlastně lze označit za „lídra ČR“:„Lídry České republiky je tedy kdo? Když Vy jste lídry Ukrajiny...“ pohoršuje se Radunka Chovancová.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

markéta pekarová adamová