Řešení se vždy najde. Rusko přesměruje své dodávky do zainteresovaných zemí

27.03.2022

Začátkem března Manturov oznámil, že zahraniční logistické společnosti sabotují dodávky ruských produktů. Zejména šlo o minerální hnojiva.Kritika MaďarskaPolský prezident Andrzej Duda prohlásil v přenosu televize TVN24, že politika Maďarska vůči Rusku „ho přijde draze.“Politik vysvětlil, že nerozumí postoji premiéra Viktora Orbána v dnešní situaci na Ukrajině.„Nerozumím tomu ještě proto, že tato politika přijde Maďarsko velmi draze,“ vyslovil se Duda.Polský lídr má za to, že se Orbán „dostal do svízelné situace kvůli energetické závislosti Budapešti na Moskvě. Duda řekl, že se to týká také dalších evropských zemí, což jim ale nezabránilo v předání zbraní Kyjevu.

