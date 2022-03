https://cz.sputniknews.com/20220327/trump-obvinil-bidena-z-vrazdy-americkeho-snu-18103785.html

Trump obvinil Bidena z vraždy amerického snu

Trump obvinil Bidena z vraždy amerického snu

Bývalý americký prezident Donald Trump na mítinku svých stoupenců, který proběhl 26. března ve městě Commerce, stát Georgie, nynější administrativě Bílého domu... 27.03.2022, Sputnik Česká republika

„Pět nejhorších prezidentů v amerických dějinách dohromady by nezpůsobilo takové škody, které způsobil Joe Biden za pouhých 15 měsíců. Za něco víc než rok se mu podařilo zabít, doslova zavraždit americký sen. Ale neztrácejte naději, protože při správném vedení se Amerika vrátí, bude větší, silnější a mocnější než kdykoli předtím,“ cituje ho The Daily Mail.Trump vyzval Bidena, aby se „zřekl“ Ukrajiny kvůli pravděpodobné účasti jeho syna Huntera v založení biologických laboratoří na území této země.Exprezident dodal, že by se situace na Ukrajině nikdy nedostala do dnešního stavu, kdyby byl v Bílém domě Trump. Naznačil, že bude možná kandidovat na post hlavy státu v roce 2024.„Pravda spočívá v tom, že jsem kandidoval dvakrát, dvakrát jsem zvítězil, po druhé jsem to zvládl mnohem líp. Teď to budeme možná muset udělat znovu,“ řekl Trump s odkazem na vlastní přesvědčení, že podvody ve volbách 2020 ho připravily o znovuzvolení.12. března varoval Trump před rizikem zhoršení krize na Ukrajině a Donbasu kvůli tomu, že si nikdo nedokáže správně promluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle jeho názoru nehledě na „slabost, zbabělost a nekompetentnost“ Bidena stále ještě existuje diplomatické východisko ze vzniklé situace.

