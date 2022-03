V Japonsku vyzvali k objektivnímu hodnocení událostí na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20220327/v-japonsku-vyzvali-k-objektivnimu-hodnoceni-udalosti-na-ukrajine-18095142.html

Poslanec horní komory japonského parlamentu a člen Strany obrody Japonska Muneo Suzuki vyzval k tomu, aby byly události na Ukrajině hodnoceny jen na základě... 27.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-27T09:00+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

japonsko

rusko

západ

ukrajina

„Nesporně, všichni mají soucit, a moje srdce také bolí, když mi ukazují plačící dítě nebo utíkající dítě. Ukrajinská strana oznamuje, že „zahynulo 300 lidí“, nebo „zahynulo 400 lidí“, bude-li však Rusko útočit vážně, neomezí se počet obětí na tato čísla. V každém případě všechno, co je nyní přístupné v masmédiích, pochází od ukrajinské strany“, podotkl politik v interview pro týdeník Shukan Gendai.Suzuki zdůraznil, že „informace od ruské strany se vůbec neobjevuje v západních a japonských médiích“.Vyslovil kromě toho názor, že by mohla japonská vláda navázat dialog jak s Ruskem, tak i s USA a s Volodymyrem Zelenským, protože „má patřičnou pozici“.„Japonsko je v takové pozici, že může hovořit jak s prezidentem (USA) Bidenem, tak i s prezidentem (RF) Putinem. Kromě toho Japonsko vyčlenilo celkem 310 miliard jenů (2,2 miliardy USD) v rámci oficiální pomoci rozvoji Ukrajiny. A protože vynakládáme obrovské prostředky, jsme v situaci, kdy můžeme Zelenskému sdělovat (svůj názor).Suzuki vyzval dříve na svém blogu oficiální Tokio, aby „prováděl vyváženou politiku vůči Moskvě“ s ohledem na své národní zájmy.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

