V Londýně vysvětlili, proč Kyjevu nepomohou britské tanky

V Londýně vysvětlili, proč Kyjevu nepomohou britské tanky

Britský ministr obrany Ben Wallace prohlásil, že poskytnutí Ukrajině britských tanků „nebude fungovat“, je třeba se podle něj soustředit na opravu a nalezení... 27.03.2022, Sputnik Česká republika

„Čím víc zdokonalujete zbraně, tím delší školení budete potřebovat, abyste je použili, proto má být hlavní pozornost věnována pomoci Ukrajincům v obnovení nebo nalezení ruských nebo sovětských zařízení, jež mají v inventáři. Poskytnutí britských tanků ve skutečnosti nebude účinné,“ řekl v rozhovoru pro list The Mail on Sunday.Podle Wallace jsou britské mobilní protivzdušné systémy Starstreak připraveny k rozmístění na Ukrajině, řada příslušníků ukrajinské armády již absolvovala školení v jejich použití.Ministr obrany tvrdí, že Británie „dělá víc než prakticky kdokoliv jiný“, aby pomohla Ukrajině.Dodávky Západem zbraní Ukrajině je chyba, zvyšuje to počet obětí, ale neovlivní výsledek operace, prohlásil dříve náčelník hlavní operativní správy Generálního štábu Ozbrojených sil RF Sergej Rudskoj.Podmínky zrušení sankcíHlava britského MZV Liz Trussová v rozhovoru pro list The Telegraph vyzvala k zdvojnásobení sankčního tlaku na Rusko a prohlásila, že zastavení palby a stažení vojsk z Ukrajiny jsou klíčové podmínky zrušení restrikcí.Vyslovila rovněž mínění, že dnes je třeba „zdvojnásobit sankce a zdvojnásobit množství zbraní dodávaných Ukrajině.“ Podle jejích slov, pokračování a v některých případech eskalace nynější taktiky Ukrajiny a Západu může donutit ruského prezidenta Vladimira Putina usednout za jednací stůl.

