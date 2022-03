https://cz.sputniknews.com/20220327/v-nemecku-v-supermarketu-vypukl-skandal-kvuli-slunecnicovemu-oleji-zasahovala-policie-18103930.html

V Německu v supermarketu vypukl skandál kvůli slunečnicovému oleji. Zasahovala policie

V německém supermarketu hádka o 30 litrů slunečnicového oleje skončila přivoláním policie. V neděli 27. března o tom píše list Bild am Sonntag. 27.03.2022, Sputnik Česká republika

Incident se odehrál ve čtvrti Asperg poblíž města Stuttgart ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.Podle článku začalo pět zákazníků urážet pokladní a vyhrožovat vandalizací supermarketu poté, co jim bylo zakázán nákup více než jedné láhve oleje na osobu. Vedoucí prodejny musel kontaktovat policii. Skupině výtržníků se však podařilo uprchnout ještě před jejím příjezdem.Tento incident není podle deníku v posledních dnech v Německu ojedinělý. K podobnému případu došlo již dříve v supermarketu v Bavorsku, kde se jeden z návštěvníků pokusil koupit 500 kg mouky a 150 litrů řepkového oleje. Prodávající to však odmítl, protože takové objemy nebyly ani na skladě.Jak uvádí Bild am Sonntag, někteří prodejci zvyšují ceny produktů. Na internetu se objevují nabídky na prodej másla nebo mouky za přemrštěné ceny. Sledování cen v maloobchodě a internetových obchodech provádějí orgány dohledu spotřebitelů.Růst cenNěmecké sdružení farmářů upozornilo na „bezprecedentní růst cen“ potravin, píše Der Spiegel s odvoláním na dokument sdružení.„Podle tohoto dokumentu zemědělství a celý potravinový řetězec narazil na obrovský růst výdajů, zejména pokud jde o energie, paliva, hnojiva a logistiku,“ tvrdí časopis. Uvádí se také, že farmáři požádali úřady, aby podnikly neodkladná opatření pro nápravu této situace.V dokumentu se předpovídají problémy s potravinami v mnoha regionech světa, především v Africe, Asii a na Blízkém východě.Jak tvrdí Der Spiegel, německá vláda již navrhla farmářům rozšířit zemědělské pozemky. Představitelé zemědělství žádají, aby jim bylo povoleno užívat na nich pesticidy.Der Spiegel přitom oznámil, že růst cen zemědělské produkce začal ještě před událostmi na Ukrajině. Třeba v lednu se zvýšily o 21,7 % ve srovnání se stejným měsícem minulého roku. Přírůstek tvořil ve srovnání s prosincem 1,7 %.

