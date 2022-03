https://cz.sputniknews.com/20220327/venezuelsky-zpravodaj-upozornil-na-lzi-ktere-siri-zapadni-media-o-situaci-kolem-ukrajiny-18094995.html

Venezuelský zpravodaj upozornil na lži, které šíří západní média o situaci kolem Ukrajiny

Venezuelský zpravodaj upozornil na lži, které šíří západní média o situaci kolem Ukrajiny

Západní média předkládají mnoho nepravdivých informací o speciální operaci Ruské federace na ochranu Donbasu a o dění na Ukrajině. V rozhovoru pro tisk... 27.03.2022, Sputnik Česká republika

Po příjezdu na Ukrajinu se mu tento názor potvrdil. Navíc, aby mohl novinář říct pravdu o aktuálním dění, musel překonat finanční a administrativní potíže spojené s americkou blokádou Venezuely.Reportér zároveň zdůraznil, že spousta věcí z aktuálního dění je zamlčována.„Není ani slovo o neustálém bombardování, obětech mezi civilním obyvatelstvem. Mnoho médií ukazuje tento konflikt jako boj mezi diktaturou a demokracií reprezentovanou Ukrajinou. Víme, že to není pravda, víme, co tady nacisté skutečně dělali. Ale lidé jsou otráveni lžemi velkých západních médií. Úkolem novináře je říkat pravdu, sdělovat lidem, co se skutečně děje, “řekl.TeleSUR je latinskoamerická a karibská zpravodajská síť se sídlem v Caracasu.

