Vučić okomentoval požadavky Západu vůči Srbsku ohledně sankcí proti Rusku

Vučić okomentoval požadavky Západu vůči Srbsku ohledně sankcí proti Rusku

Požadavky Západu vůči Srbsku ohledně podpory sankcí proti Rusku nejsou spravedlivé, protože Srbsko je suverénní stát, není členem EU a zažilo agresi NATO v... 27.03.2022, Sputnik Česká republika

V provolání k občanům 2. března prezident Vučić sdělil, že srbská vláda podpořila 4 ze 13 bodů rezoluce OSN o odsouzení akcí RF na Ukrajině, body, které neuvalují sankce a nepředpokládají vyvlastňování majetku ruských společností v zemi. Srbský prezident má za to, že krize kvůli bojovým aktivitám na Ukrajině se dramaticky projevuje v Srbsku, které se ocitlo pod obrovským zahraničněpolitickým nátlakem.3. dubna se mají v Srbsku konat prezidentské a parlamentní volby. Vučić je kandidát na prezidenta a hlava vládnoucí Srbské pokrokové strany.„Nezavedli jste (Západ, pozn. red.) proti RF sankce na plyn a ropu, to se vám nelíbí, na to nechcete vyhlásit sankce? Je to logické a rozumné, ano, zato ale chcete přijímat rozhodnutí místo suverénní země, kterou nepřijali do EU, a dokonce neotevřeli 31. vyjednávací kapitolu, které sankce bude podporovat,“ řekl Vučić emotivně.Prezident zdůraznil, že se Srbsko chová podle vlastních zájmů.Dříve srbský prezident uvedl, že Srbské úřady dosud odolávají nátlaku a nepřipojují se k sankcím Západu vůči RF kvůli zásadě vzájemnosti, podpoře v otázce Kosova a smlouvě o dodávkách plynu

