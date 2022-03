https://cz.sputniknews.com/20220328/blaha-porovnal-rusofobii-kollara-s-mein-kampf-18104418.html

Blaha porovnal rusofobii Kollára s Mein Kampf

Na sociálních sítích slovenský politik Ľuboš Blaha odsoudil výroky předsedy Národní rady SR Borise Kollára spojené s Ruskou federací a Ukrajinou. 28.03.2022, Sputnik Česká republika

Zároveň Blaha je označil za „primitivní rusofobii“ a uvedl, že v knižní podobě by se klidně mohla jmenovat Mein Kampf.V patnácti bodech autor příspěvku vytýká Kollárovi nedůslednost.„Kollár se úplně otočil: a je najednou z Putinova fešáka největší Putinobiječ,“ tvrdí politik.Přestože jsou pro něj současně charakteristické rusofobské řeči, tak se ještě před pár lety fotil s ruskými nočními vlky. Rovněž se na Kollára obrací, aby nepřispíval k zatažení do konfliktu Slováků.„Jako mafián byl pravděpodobně zvyklý riskovat životy jiných, ale prosím - netahejte Slováky do války,“ sděluje.„Bez vzdělání, bez morálky, bez skrupulí - jen kšeft, kšeft, kšeft. A teď ohrožuje celé Slovensko, protože pochopil, že dnes se byznys dělá jednodušeji, když sloužíte Americe a nadáváte na Putina,“ tvrdí Blaha.Zajímá ho i otázka rozšíření nacismu na Ukrajině.„Nejlepší je, jak si Kollár a Muška radostně protiřečí. Na jedné straně slyšíme, že Rusové naprosto selhávají a nedokáží porazit Ukrajinu. Ovšem hned v druhé větě říkají, že Rusko ohrožuje Slovensko a chystá se zaútočit na celé NATO, tak je třeba poslat zbraně na Ukrajinu, protože se chráníme. Takže úplně slabý Putin nás všechny strašně ohrožuje a chystá se porazit celé NATO? A zastaví se to až u Reykjavíku? A proto je potřeba ozbrojovat a zastrašit? Chudák jazyk dostal ošklivě našlápnuto,” rozčiluje se politik.Rovněž se obává, že už brzo ve své rétorice Kollár může přispět k obvinění Vladimira Putina ze zásahu a porovná ho s Joe Bidenem. Přitom Blaha varuje před obdobnými komparacemi a připomíná bombardování Jugoslávie, které Biden inscenoval, anebo válku v Iráku, proti níž nynější americký prezident nic neměl.Nakonec Blaha předpověděl blížící se konec Kollárovi kariéry a rozloučil se s ním.Sledující politika vyjadřují souznící názory.„Kollár, to je známý ‚chameleon‘, dokáže se měnit podle aktuální situace, pokud bude třeba, klidně i na počkání,“ prohlašuje Estera Janská.„Jedině p. Orbán má uznání světa, to je politik. Umí se postarat o svůj národ, umí zajistit levný plyn, potraviny, miluje svůj národ, tak před ním klobouk dolů a hluboká poklona, co se týče současné slovenské vlády, škoda slov, všichni vidíme, co se děje a s kým pletou své plány, i když slovenský národ je proti tomu!!!!!“ rozhořčuje se Daria Matejcikova.

