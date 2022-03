https://cz.sputniknews.com/20220328/britske-statni-spolecnosti-upravi-smlouvy-s-rf-a-beloruskem-jak-si-zkomplikovat-zivot-jeste-vic-18108676.html

Britské státní společnosti upraví smlouvy s RF a Běloruskem. Jak si zkomplikovat život ještě víc?

Britské státní společnosti upraví smlouvy s RF a Běloruskem. Jak si zkomplikovat život ještě víc?

Britské společnosti z veřejného sektoru prověří smlouvy s ruskými a běloruskými firmami. Uvádí to v prohlášení vládní sekretariát Spojeného království. 28.03.2022, Sputnik Česká republika

„Ve zveřejněných pokynech pro část zakázek ve veřejném sektoru se doporučuje, aby orgány veřejné správy, včetně vládních ministerstev a nemocnic, neprodleně identifikovaly smlouvy s ruskými a běloruskými společnostmi, a pokud možno změnily dodavatele s minimálním přerušením, je třeba přitom využívat právních způsobů ukončení smluv,“ uvádí se ve zprávě na webových stránkách úřadu britského kabinetu.Toto oznámení následovalo po nedávných výzvách britského premiéra Borise Johnsona k firmám, aby „velmi pečlivě přemýšlely“ o každé investici, která by jakýmkoli způsobem mohla podpořit Moskvu.Dbá se na to, že po obdržení náležitých závazků od BP, Shell a dalších společností už neexistují žádné argumenty ve prospěch nových investic do ruské ekonomiky.O den dříve George Freeman, náměstek ministra pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii Velké Británie, který v resortu odpovídá za vědu, výzkum a inovace, uvedl, že vláda království zavádí omezení v oblasti vědecké spolupráce s RF, které má pro Rusko strategickou hodnotu.Londýn pozastavil vládou podporovanou výzkumnou a inovační spolupráci s ruskými univerzitami a společnostmi.

