Heger šokoval Slováky. Cenu Dubčeka udělil Žbirkovi, Kubišové a... Zelenskému

Předseda vlády Slovenska Eduard Heger zveřejnil na svých sociálních sítích příspěvek, v němž prohlásil, že Slovensko přisoudilo cenu Alexandra Dubčeka... 28.03.2022, Sputnik Česká republika

Heger prohlásil, že dnes předal ocenění Alexandra Dubčeka v době, kdy podle něj došlo k údajnému „potlačení touhy lidu po svobodě a demokracii hrubou vojenskou silou“, o níž asi podle něj stál ukrajinský prezident, který obdržel od slovenské vlády vyznamenání.Ve svém projevu autor pateticky apeluje k potlačení revoluce v Maďarsku, k Berlínské zdi a k socialismu sovětského typu, což uvádí v protikladu k demokracii, která údajně podle něj tvoří světové dobro. Přitom ovšem zamlčuje „přátelské“ prosazování demokracie třeba v Jugoslávii, ale i v dalších státech.„Byla to obrovská národní tragédie. Po krvavém potlačení revoluce v Maďarsku, po povstání Berlínské zdi, socialismus sovětského typu opět ukázal světu svou surovou tvář. A je to stejná tvář, kterou dnes vidíme u ukrajinských militantů. Je to tvář založená na sobě, která se nedívá na lidské utrpení, když jde za svými cíli,“ prohlašuje.Politik rovněž označil Dubčeka za symbol svobody a naděje, a zároveň odůvodnil ocenění významných pro slovenskou společnost osobností, mezi nimiž se ocitl i Volodymyr Zelenskyj.Toto rozhodnutí odsoudila slovenská veřejnost, mnozí nemohou pochopit, čím si ukrajinský prezident zasloužil cenu hrdiny slovenského národa.„Zelenskému??? ...Dubček se v hrobě musí obracet...“ zuří Oľga Bubáková.„PÁN Dubček se v hrobě obrací. Vy jste opravdu hlavy pomatené. Ocenit ukrajinského baviče a třetí třídního herce,“ rozhořčuje se politik za Slovenské hnutí Obrody Katarína Boková.Sledující rovněž odsuzuje i některé pochvalné komentáře.„Stále vidím, že nejen vláda se cpe do zadku vrahovi svého národa, ale je zde mnoho těch, co zvelebují to, co vláda dělá. Ale pánové a dámy, umíte i vysvětlit, proč vyznamenání této Slovenské ceny slovenského hrdiny národa (je udělena – red.) cizinci, když to schvalujete? A ještě takovému,“ táže se Oľga Bubáková.Neztotožňuje se s tímto rozhodnutím ani následující komentátor.„Tak tohle je hnus Heger, ty jsi nejtupější premiér, hanba Slovenska udělit ocenění fašistovi a takovému haj**ovi, jako je Zelenskyj,“ rozčiluje se Lenka Šubjaková.Politikův výrok narazil na nepochopení i u dalších sledujících sociálních sítí.„Kdyby věděl pan Alexander Dubček, kam to tady dospělo…“ klade si rétorickou otázku Karol Smrž.

