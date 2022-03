„Jediný, kdo se chová jako diktátor, jste vy!" Češi Adamovou neocenili, když kopla do Putina

https://cz.sputniknews.com/20220328/jediny-kdo-se-chova-jako-diktator-jste-vy-cesi-adamovou-neocenili-kdyz-kopla-do-putina-18110716.html

O den dříve informační portál Senátu ČR avizoval společnou zahraniční cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové.Samotná poslankyně se k události vyjádřila prostřednictvím příspěvku na sociálních sítích, k němuž přiložila i společnou fotografii s předsedy parlamentů Německa, Slovinska a Evropské unie a připomenula, že „Česká republika společně s Německem a Slovinskem předsedají konferenci předsedů parlamentů zemí Evropské unie“.Dále také označila za klíčový bod této schůze protlačování tvrdších sankcí.Sledující rozdrtili toto prohlášení na prach.„Nevím, nevím, ale jediný, kdo se chová jako diktátor, jste vy!“ apeluje Karel Jonas.Souhlasí s ním i uživatel s nickem David Petrík.„Nebojte.. my (lidi, a hlavně střední třída, ale i podnikatelé, malé velké firmy) pociťujeme ty sankce a věřte, že dost. Místo klábosení, jak zničit Českou republiku, tedy Putina, tak byste se měla naučit i něco o tom, jak se lidem pomáhá, a ne jen ničí,“ prohlašuje.René Šprinc se obává, že se Rusko odtrhne od evropské ekonomiky a odnese to zrovna ta druhá strana.„Jak Rusko postaví železnou oponu, tak Evropa zdechne, nevyrobíte nic a v zimě zmrzneme,“ rozčiluje se sledující.Thea Teodora poslankyni varuje.„Markéto, čím vyšší ego, tím větší zadek... pozor na to,“ píše.„Kdyby alespoň jednou nedala do příspěvku ‚diktátor Putin‘,“ zuří Richard Jeřábek.

