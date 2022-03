https://cz.sputniknews.com/20220328/k-otazce-proporci-matovic-vsadil-na-svou-erudici-a-slapl-vedle-18108030.html

K otázce proporcí. Matovič vsadil na svou erudici a šlápl vedle

K otázce proporcí. Matovič vsadil na svou erudici a šlápl vedle

Slovenský ministr financí Igor Matovič na sociálních sítích zveřejnil mapu světa, na níž jsou zvýrazněny hyperbolizovaně velké Rusko a zmenšená Ukrajina... 28.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-28T18:03+0200

2022-03-28T18:03+0200

2022-03-28T18:03+0200

slovensko

igor matovič

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/13277776_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_9d1b187e581375851d3c5a6a081c66b8.jpg

Ministrův příspěvek komentovaný sloganem „těžcí ruští hrdinové“ vyvolal vřelou reakci.Sledující kritizují politikův přístup jednak k současnému dění, jednak jeho odmítání slyšet jiné názory na problematiku, připomínají mu také, že jelikož je ve funkci, bylo by vhodné, kdyby více sil soustředil na řešení vnitřních záležitostí.V neposlední řadě ovšem uživatelé internetu podotýkají, že obrázek neodpovídá realitě. Na uvedené mapě je zobrazeno násobně zvětšené Rusko, proti němuž je neproporcionálně zmenšená Ukrajina.„Rusko má 144 milionů obyvatel, Ukrajina: 44 milionů. 80 procent obyvatel Ruska žije v okolí Moskvy. Při této mapě ani není zobrazena skutečná velikost zemí...“ kritizuje ilustraci Matúš Kochan, přitom rovněž podotýká, že je „toto srovnání zavádějící, nepravdivé a manipulativní, pokud by něco takového zveřejnila druhá strana, už se křičí, že je to hoax, propaganda, polopravda“, sděluje.„Teritoriální km2 nehrají velkou roli, když populace tvoří 44mil vs 155mil - 1:3.5,“ podotýká Mario Broz.„Je třeba se podívat i z druhé strany, a ne jen z jedné odsuzovat,“ píše Stanuska Tocikova.„Stejně jako na Slovensku. Vládě nevěří 87 % občanů Slovenska, a přesto zde vládne,“ rozčiluje se Peter Božík.„Jak se nám to mohlo stát?? Takového člověka pustit na úřad vlády... Hanba Slovensku!“ zuří Ma Rek.

https://cz.sputniknews.com/20220328/kreml-rusko-rozhodne-nebude-dodavat-plyn-zdarma-18107565.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

igor matovič, rusko, ukrajina