Kreml: Rusko rozhodně nebude dodávat plyn zdarma

„Proces dodávek je velmi složitý. Není to nákup zboží v obchodu, ve kterém platíte u pokladny, proto co se týče dodávek, plateb a také účtování, jedná se o poměrně dlouhý proces. Dnes právě pracujeme na všech modalitách,“ řekl Peskov novinářům.Upřesnil, že otázku projednávají různé úřady s Gazpromem.Na otázku o aktivitách Moskvy v případě, že Evropa nesouhlasí s platbami v rublech, Peskov řekl: „Otázky budeme řešit v závislosti na tom, jak budou vznikat.“„Jednoznačně nebudeme dodávat plyn zdarma. To se dá říct s absolutní určitostí. V naší situaci se nemůžeme věnovat celoevropské dobročinnosti, není to zřejmě možné a sotva účelné,“ prohlásil.Nedávno ruský prezident Vladimir Putin oznámil převod plateb za dodávky plynu do nepřátelských zemí na rubly, protože nemá smysl dodávat ruské zboží do Evropské unie a Spojených států a přijímat platby v jejich měně. Prezident zároveň zdůraznil, že Rusko bude i nadále dodávat plyn v objemech a za ceny stanovené ve smlouvách, protože Rusko si váží své pověsti.Ruské ministerstvo financí počítá s tím, že se západní státy přizpůsobí rozhodnutí o platbách v rublech, a pochopí, že ruská měna není méně spolehlivá než ostatní. Rusko je jeden z největších vývozců plynu do Evropy, dodává asi 40% paliva spotřebovaného v regionu.

