Média: Americký plyn v Evropě způsobí „klimatickou katastrofu“

Nahrazení ruského plynu v evropských zemích americkým, může způsobit globální klimatickou katastrofou, řekla v rozhovoru pro britský list The Guardian Kelly... 28.03.2022, Sputnik Česká republika

Podle jejího názoru dodatečné dodávek zkapalněného zemního plynu z USA do Evropy v objemu15 miliard kubíků a pak další navýšení na 50 miliard kubíků ročně, protáhne termín ukončení používání fosilních druhů paliv na léta.Ředitelka Institutu klimatického práva Centra biologické diverzity Kassie Siegelová potvrdila obavy ekologických aktivistů a promluvila o hrozbě, kterou přináší rozhodnutí Joea Bidena o zvýšení dodávek paliv do Evropy.„Výstavba nových objektů na export toxických látek a prodloužení doby působení metanu na desetiletí dopředu je rozsudek smrti pro ty, kdo jsou v popředí boje s mimořádnou klimatickou situací, nepřekoná to dnešní evropskou krizi. Schválení výstavby většího počtu exportních terminálů, potrubí, a výroby fosilního paliva pouze přilévá olej do ohně našeho hořícího světa,“ řekla Siegelová v interview.Washington vyhlásil zákaz na dovoz energetických zdrojů z Ruska na začátku března. Rozhodnutí se týká ropy, zkapalněného zemního plynu, uhlí, a také řady ropných výrobků, ale neplatí pro uran. Biden přitom přiznal, že evropské státy nemusí s tímto rozhodnutím souhlasit. Tvrdí, že USA jsou ochotny pomoci EU „zbavit se závislosti“ na ruském fosilním palivu, a připomněl plány na zvýšení dodávek amerického zkapalněného zemního plynu.

