Scholz prozradil, kdy se Německo může zbavit závislosti na ruské ropě

Německo se může zbavit závislosti na dovozu uhlí a ropy z Ruska již letos, prohlásil kancléř SRN Olaf Scholz. 28.03.2022, Sputnik Česká republika

„Budeme se snažit, abychom se zbavili (pozn. závislosti) na dovozu ruského uhlí a ropy již letos, připravíme technické podmínky, abychom co možná nejdřív získali nezávislost na dodávkách plynu,“ řekl v interview pro televizi ARD.Ministr ekonomiky Robert Habeck předtím prohlásil, že se SRN může zbavit závislosti na ruském plynu do léta 2024, a na uhlí a ropě již do léta 2022.Scholz také přiznal, že EU dnes závisí na těchto dodávkách.Západní země po zahájení speciální vojenské operace na demilitarizaci Ukrajiny zavedly nové protiruské sankce. Prohlášení o závislosti na ruských energetických zdrojích se však v Evropě brzy ozývalo stále hlasitěji. Trh na to reagoval prudkým růstem cen, které se vyšplhaly téměř na 4 tisíce dolarů za tisíc kubíků. Vicepremiér Alexandr Novak dříve uvedl, že pro trh je negativní již to, že Evropa diskutuje o možném přerušení dodávek ruských energetických zdrojů. Podle jeho slov bez ruských dodávek dojde ve světě ke kolapsu a ceny budou nepředvídatelné.Kromě toho nedávno ruský prezident Vladimir Putin oznámil převod plateb za dodávky plynu do nepřátelských zemí na rubly, protože nemá smysl dodávat ruské zboží do Evropské unie a Spojených států a přijímat platby v jejich měně. Prezident zároveň zdůraznil, že Rusko bude i nadále dodávat plyn v objemech a za ceny stanovené ve smlouvách, protože Rusko si váží své pověsti.

