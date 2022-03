https://cz.sputniknews.com/20220329/byly-uvedeny-dve-varianty-jak-muzou-evropske-spolecnosti-nakupovat-ruble-na-zaplaceni-plynu-18111869.html

Byly uvedeny dvě varianty, jak můžou evropské společnosti nakupovat ruble na zaplacení plynu

Byly uvedeny dvě varianty, jak můžou evropské společnosti nakupovat ruble na zaplacení plynu

Evropské společnosti si budou moci kupovat rubly na zaplacení dodávek plynu z Ruska dvěma způsoby: buď prostřednictvím bank, které nejsou pod sankcemi, anebo... 29.03.2022, Sputnik Česká republika

Prezident RF Vladimir Putin nařídil kabinetu ministrů, Centrální bance a Gazpromu, aby do 31. března realizovaly převod plateb za dodávky plynu do nikoliv přátelských zemí na rubly. Podotkl však, že Rusko bude i nadále dodávat plyn v objemech a za ceny zakotvené v dříve uzavřených smlouvách, protože si váží své pověsti. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov později oznámil, že na modalitách ohledně placení ruského plynu v rublech se nyní pracuje, avšak „Rusko jednoznačně nebude dodávat plyn zdarma“.Druhou variantou je otevření dceřiného podniku v Rusku. „Evropský spotřebitel otevírá v Rusku dceřiný podnik, na jehož účet se převádějí eura nebo dolary, a dceřiný podnik pak prodává valutu na Moskevské burze a získává na svůj rublový účet prostředky, za něž pak kupuje plyn“, dodal Grišunin.Ministr ekonomiky SRN Robert Habeck v pondělí prohlásil, že země G7 odmítají požadavek Ruska platit za energetické zdroje rubly. Místopředseda výboru Rady federace pro ekonomickou politiku Ivan Abramov v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že odmítnutí zemí G7 kupovat plyn za rubly jednoznačně přivede k zastavení dodávek plynu.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

