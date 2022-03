Třetí energetický balíček EU, který byl přijat v roce 2009, je již zaměřen na izolaci ruského energetického trhu, ale po letech Rusko stále dodává do Evropy zemní plyn, jeho podíl dosahuje 40 %, podíl ropy je 30 % a uhlí 46 %, poznamenal Ovčarov.Zázraky od Ázerbájdžánu v dodávkách plynu nelze očekávat, jejich možný objem je znám: osm miliard kubíků pro Itálii, miliardu pro Řecko a miliardu pro Bulharsko. Je také nemožné nahradit ruský plyn americkým zkapalněným plynem, domnívá se Ovčarov.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

Exministr energetiky Bulharska: Ostatní země nebudou schopny nahradit dodávky ruského plynu

Rozhodnutí opustit dodavatele plynu před nalezením jiného je neseriózní, řekl bývalý bulharský ministr energetiky Rumen Ovčarov, když komentoval možnost, že Bulharsko odmítne spolupráci s Gazpromem. Pokud by se podařilo získat potřebný objem plynu z jiných zdrojů, bylo by to podle exministra již hotové.