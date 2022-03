https://cz.sputniknews.com/20220329/laszlo-kemeny-madarske-volby-za-revu-ukrajinske-kanonady-18115880.html

László Kemény: Maďarské volby za řevu ukrajinské kanonády

László Kemény: Maďarské volby za řevu ukrajinské kanonády

Již v říjnu loňského roku, tzn. šest měsíců před parlamentními volbami (které se budou konat v neděli 3. dubna) dávaly průzkumy veřejného mínění v Maďarsku... 29.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-29T17:59+0200

2022-03-29T17:59+0200

2022-03-29T17:59+0200

názory

ukrajina

maďarsko

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1027/58/10275861_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_9a0ba4884137377e21f030a76326b43c.jpg

Za půl roku proběhly grandiózní akce a především začala vojenská operace Ruska na Ukrajině, ve které Maďarsko zaujalo odlišný postoj než zbytek EU. Odmítlo dodávat zbraně Ukrajině a postavilo se proti embargu na ruskou energetiku. Jak to všechno ovlivnilo rating vládnoucí strany? Na otázky Sputniku odpověděl profesor politologie z Budapešti László Kemény.Právě dnes byl zveřejněn průzkum veřejného mínění. Ukazuje, že přibližně stejná podpora zůstává dvěma hlavním „hráčům“ ve volebním klání. Ale je tady velké množství nerozhodnutých voličů - 13-15 %. Analytici věří, že pokud se tato nerozhodnutá masa dostane k volební urně, dá svůj hlas sjednocené opozici. Potom možná Maďarsko čeká změna.Ale to je překvapující. Ukazuje se, že demonstrativní odmítnutí Orbánovy vlády dodávat zbraně na Ukrajinu přes maďarské území pod heslem „Maďarsko je na straně Maďarska“ a faktická podpora Ruska nijak neovlivnila preference voličů.Ano, naši voliči jsou vytrvalí ve svých preferencích. Takže opakuji, o všem budou rozhodovat ti, kteří si ještě nevybrali, kteří ještě nerozhodli o svých politických preferencích.Předpokládejme, že vyhraje sjednocená opozice. Jak to ovlivní zahraničněpolitickou orientaci Maďarska, jeho postoj k vojenskému konfliktu na Ukrajině, k sankcím proti Rusku?Těžko říct, co zemi čeká, protože opoziční koalice je extrémně různorodá. Politická aliance Egységben Magyarországért zahrnuje pět opozičních stran a jednu veřejnou organizaci. Ve skutečnosti jsou všichni mezi sebou zanícenými politickými odpůrci. A sjednoceni na principu „proti“. Jsou levice, pravice, ultralevice a ultrapravice, to znamená, opakuji, z hlediska ideologie jsou úplně jiní, vedeni stejnou touhou - odstranit Viktora Orbána. Proto se „tváří“ opozice stal nestraník Péter Márki-Zay. Mimochodem je to velmi zajímavá, svým způsobem jedinečná osobnost. Má čtyři tituly z ekonomie, inženýrství a filozofie a měl úspěšnou kariéru v USA a Kanadě, poté se vrátil do Maďarska. Má sedm dětí a je praktikujícím katolíkem. Brilantně ovládá řečnické schopnosti, navenek je velmi atraktivní, kromě toho má výrazné charisma. Není přitom ani socialista, ani liberál, ale spíše centrista, což mu umožnilo stát se kompromisní postavou pro tak rozdílné strany.Dnes je vše testováno postojem k vojenskému konfliktu na Ukrajině…Lídr opozice nepodporuje kroky Ruska, je zastáncem evropské integrace, členství země v NATO. No uvidíme, jak se zachová, pokud koalice vyhraje volby.Rusko již řadu let nepřetržitě zásobuje Maďarsko palivem a zajišťuje 55 % spotřeby ropy a více než 80 % plynu. Dnes však EU nabrala kurz k odmítnutí ruských energetických surovin, je také pobouřena požadavkem Moskvy platit za dodávky v rublech. Maďarsko, snad jediné v unii, není rozhořčené, ústy šéfa ministerstva zahraničí prohlašuje, že je vše v pořádku, dodávky probíhají podle pravidel. Jak Maďaři hodnotí tuto pragmatickou politiku, která je de facto v jejich zájmu?Maďarsko jen na první pohled těží z přátelství s Moskvou. Skončili jsme totiž na seznamu „nikoliv přátelských zemí“ a ruskou energii budeme muset platit v rublech. Orbán provádí krajně nedůslednou zahraniční politiku, neustále váhá, verbálně podporuje Rusko, prohlašuje, že Ukrajině nebude dodávat zbraně a je proti embargu na ruské uhlovodíky. Ale ve skutečnosti hlasuje pro všechny sankce proti Moskvě. Ale to hlavní, co způsobuje nespokojenost lidí, není toto, ale situace uvnitř země. Mluvím o zběsilé inflaci, kdy forint nestojí skoro nic, za jedno euro dostaneme asi 400 forintů. Vláda je obviněna z korupce, z rozkrádání evropských dotací, z ohrožení příjmu peněz z rozpočtu EU. Není náhodou, že se proti Viktoru Orbánovi shromáždily tak rozdílné politické síly.Pokud to není tajemství, koho hodláte volit?Opozici samozřejmě... I když, pokud hvězdy dopadnou tak, že opozice vyhraje a náš stálý vůdce odejde, tak si nejsem jistý, že zemi čeká liberalizace. Jaký bude v tomto případě politický systém, zatím není jasné. Ale v každém případě si Maďarsko zachová členství v Evropské unii. I když je možné, že od roku 2007 do roku 2020 bude provedeno šetření, jak byly vynaloženy finanční prostředky, které nám Brusel přidělil. A to je gigantická částka – více než 30 miliard eur. Lidé říkají, že s těmito prostředky by mohla být životní úroveň v zemi vyšší. Pokud jde o Rusko, předpokládám revizi našich vztahů, zejména v energetickém sektoru, v jaderném průmyslu. Pokud opozice zvítězí, Maďarsko zřejmě přestane být považováno za „enfant terrible“ Evropy. Ale co přijde, to je velká otázka.

https://cz.sputniknews.com/20220326/orban-odpovedel-na-vycitky-zelenskeho-kvuli-pozici-madarska-v-konfliktu-ruska-a-ukrajiny-18095786.html

ukrajina

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, maďarsko, volby