https://cz.sputniknews.com/20220329/neni-to-nacisticke-nemecko-francouzsky-diplomat-obvinil-zapad-z-neochoty-pochopit-rusko-18109281.html

„Není to nacistické Německo.“ Francouzský diplomat obvinil Západ z neochoty pochopit Rusko

„Není to nacistické Německo.“ Francouzský diplomat obvinil Západ z neochoty pochopit Rusko

Neochota západních států zohlednit postoj Ruska v závažných mezinárodních otázkách byla jednou z příčin nynější krize na Ukrajině, napsal v článku pro noviny... 29.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-29T09:00+0200

2022-03-29T09:00+0200

2022-03-29T09:00+0200

svět

západ

rusko

francie

diplomati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/13479497_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_9dab0d11000a2bcb482a68412d2fcfd7.jpg

Nedávné summity NATO, EU a G7 podle něj ukázaly jednotu Západu, ale nezmírnily napětí ve vztazích s Moskvou. Poznamenal, že dnes stačí nejmenší chyba, aby došlo ke střetu. Mnozí západní lídři přitom tvrdošíjně nechtějí akceptovat fakt, že příčina rozporů s Ruskem spočívá v neochotě dospět ke konsensu v bezpečnostní sféře, zejména v otázce rozšíření Severoatlantické aliance a statutu Ukrajiny.Bývalý diplomat zdůraznil, že Moskva nejednou navrhla způsoby překonání sporných situací. V roce 2007 zveřejnil například Vladimir Putin na mnichovské konferenci svůj postoj s výzvou k nerozšíření NATO a v roce 2021 se již začalo mluvit o neutralitě Kyjeva.Nicméně jak v prvním, tak v druhém případě nevzali západní lídři tento postoj v úvahu. V roce 2006 předložil francouzský prezident Jacques Chirac návrh plánu statutu Ukrajiny, jejíž obrana by byla regulována Radou Rusko-NATO, což by bylo výhodné pro obě strany, ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová však tento návrh tenkrát zamítla.Následující aktivity vůči Gruzii a Ukrajině a jejich eventuálnímu členství v alianci pouze potvrdily záměr Západu přijímat rozhodnutí bez ohledu na názor Moskvy, napsal Gourdault-Montagne. Co se týče dneška, dodávky zbraní Kyjevu z evropských států jenom zhoršují situaci a dělají Evropu účastnicí konfliktu.Poznamenal, že NATO a Rusko potřebují dnes jako nikdy předtím svolání konference o bezpečnosti a uzavření nové dohody o kontrole zbraní.Autor článku poznamenal, že Moskva čeká především na aktivní účast Washingtonu v nalezení konsensu a že Francie a Německo mohou k tomu přispět. Nesmíme také zapomínat na eventuální zprostředkovatele, Turecko, Indii a Čínu. Na závěr zdůraznil, že „válka nebývá fatální“ a vyzval usilovat o mír a budovat ho.

https://cz.sputniknews.com/20220327/vuci-okomentoval-pozadavky-zapadu-vuci-srbsku-ohledne-sankci-proti-rusku-18102551.html

západ

rusko

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

západ, rusko, francie, diplomati