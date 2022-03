https://cz.sputniknews.com/20220329/od-chvile-co-je-pan-lipavsky-ministrem-mz-rf-se-zacina-rozpadat-sef-diplomacie-pobavil-cechy-18113313.html

„Od chvíle, co je pan Lipavský ministrem MZ, RF se začíná rozpadat.“ Šéf diplomacie pobavil Čechy

Ministr zahraničí ČR Jan Lipavský na sociálních sítích zdůraznil, že Česko v otázce protiruských sankcí musí postupovat důsledně a stále kráčet kupředu. Přitom... 29.03.2022, Sputnik Česká republika

Jan Lipavský zřejmě považuje sankční politiku za efektivní, přiznává přitom, že jejím cílem je zničení Ruska a vlády Vladimira Putina.Uživatelé sociálních sítí zpochybnili pravost jeho výroku.„Jak se to rozpadání Putinova režimu projevuje,“ táže se uživatel s nickem Demokratická opozice.Sledující podepsaný jako petrkrzak nabídl svůj názor.„Sankce by měli uložit i na Ukrajinu,“ prohlásil komentátor.„Nóó, tak úplně jasně bych ten rozpad režimu ještě neviděl, ale doufejme, že na to pomalu dojde. Hlavně vydržet. A jsem moc zvědav, jak to bude s těmi platbami za plyn v rublech! Vydrží Brusel,“ táže se Jindra Spudil.„Od chvíle, co je pan Lipavský ministrem MZ, začíná se RF rozpadat. Je to veliká osobnost,“ žertuje Ladislav K.

