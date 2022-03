https://cz.sputniknews.com/20220329/v-nemecku-ukrajinskemu-velvyslanci-poradili-aby-je-nerozciloval-hloupymi-recmi-18113727.html

V Německu ukrajinskému velvyslanci poradili, aby „je nerozčiloval hloupými řečmi“

V Německu ukrajinskému velvyslanci poradili, aby „je nerozčiloval hloupými řečmi“

Předseda parlamentní skupiny strany Alternativa pro Německo země Meklenbursko-Přední Pomořansko Nicolaus Kramer se vyslovil tvrdě na adresu velvyslance... 29.03.2022, Sputnik Česká republika

„Melnik má snad problémy s prioritou práva. A není divu. Hájí veřejně pravicový extremistický prapor Azov (proti jeho příslušníkům bylo v Rusku zahájeno trestní řízení – red. pozn.), který je odpovědný za vojenské zločiny. Doporučuji mu, aby bránil svou vlast se zbraní v ruce, a nerozčiloval lidi hloupými řečmi ze své berlínské kanceláře. Takto by snad mohl být dokonce užitečný, protože diplomacie není zřejmě jeho koníčkem,“ řekl Kramer.Jak podotýkají média, podobnou reakci vedoucího parlamentní frakce vyvolaly Melnikovy slovní útoky. Poukázal na to, že strany SPD, Levice a AfD ve Spolkovém sněmu odmítly převést na Ukrajinu prostředky z rozpuštěného fondu Climate Foundation MV. Ten byl založen pro pomoc v uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2.Ukrajinský velvyslanec vyjádřil dříve pobouření nad tím, že Evropská unie nepokročila v otázce embarga na energetické nosiče z Ruska, a vyzval také k zavedení moratoria na podobné dodávky na jeden nebo dva měsíce.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

