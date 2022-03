https://cz.sputniknews.com/20220329/vytahl-eso-z-rukavu-ve-francii-prozradili-putinuv-trumf-v-ekonomicke-bitve-se-zapadem--18112488.html

„Vytáhl eso z rukávu,“ ve Francii prozradili Putinův trumf v ekonomické bitvě se Západem

„Vytáhl eso z rukávu,“ ve Francii prozradili Putinův trumf v ekonomické bitvě se Západem

Pozorovatel francouzských novin Mathias Thépot označil vyrovnání za ruský plyn v rublech za „trumf“ Vladimira Putina. 29.03.2022, Sputnik Česká republika

Novinář podotkl, že nehledě na tvrdé sankce se rubl nepropadl, jak očekávali v USA a Evropě.„Jak je to možné?“ ptá se Thépot.Za prvé, zavedlo Rusko kontrolu proudů kapitálů a zabránilo odvážení měny do zahraničí. Pak zvýšila Centrální banka klíčovou sazbu na 20 procent, aby upoutala pozornost mezinárodních investorů na rubl. Tato opatření umožnila stabilizaci národní peněžní jednotky, uvádí se v článku.Podle slov sloupkaře Moskva docílila úspěchu hned po vyhlášení tohoto opatření, protože kurz ruble se zvýšil hned o deset procent.Nedávno ruský prezident Vladimir Putin oznámil převod plateb za dodávky plynu do nepřátelských zemí na rubly, protože nemá smysl dodávat ruské zboží do Evropské unie a Spojených států a přijímat platby v jejich měně. Prezident zároveň zdůraznil, že Rusko bude i nadále dodávat plyn v objemech a za ceny stanovené ve smlouvách, protože Rusko si váží své pověsti.Ruské ministerstvo financí počítá s tím, že se západní státy přizpůsobí rozhodnutí o platbách v rublech, a pochopí, že ruská měna není méně spolehlivá než ostatní. Rusko je jeden z největších vývozců plynu do Evropy, dodává asi 40% paliva spotřebovaného v regionu.

