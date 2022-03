https://cz.sputniknews.com/20220330/clenske-zeme-nato-se-rozdelily-v-otazce-dialogu-s-putinem-oznamila-media-18113978.html

Členské země NATO se rozdělily v otázce dialogu s Putinem, oznámila média

Členské země NATO se rozdělily v otázce dialogu s Putinem, oznámila média

Agentura Bloomberg s odvoláním na vlastní zdroje tvrdí, že členské země NATO mají různé názory na to, jestli je třeba vést dialog s ruským prezidentem... 30.03.2022, Sputnik Česká republika

Agentura se odvolává na zdroje informované o průběhu jednání „na obou stranách Atlantiku“ a také na dokumenty. Podle informace Bloombergu mají v NATO různé názory na to, jaké zbraně je třeba posílat na Ukrajinu a jestli je „užitečné“ jednat s Putinem.Francie a Německo se mj. domnívají, že je nutné co nejrychleji docílit zastavení palby, a pak i stažení ruských vojsk z Ukrajiny. Jsou pro dialog. Jiní členové NATO si myslí, že dialog Paříže a Berlína s Moskvou je kontraproduktivní a může, jak se uvádí v jednom dokumentu, „nahrávat Putinovi“, píše Bloomberg. Jde o Velkou Británii, Polsko a řadu zemí východní a střední Evropy kromě Maďarska. Pohlíží na jednání skepticky, protože si myslí, že ruský předák neuvažuje o uzavření mírové dohody, dodala agentura.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

