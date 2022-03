Johnson chce Ukrajině dodat „smrtonosnější“ zbraně, oznámila média

https://cz.sputniknews.com/20220330/johnson-chce-ukrajine-dodat-smrtonosnejsi-zbrane-oznamila-media-18118143.html

Britský premiér Boris Johnson kabinetu ministrů oznámil, že chce Ukrajině dodat „smrtonosnější“ zbraně, napsal list The Times s odvoláním na zdroje. 30.03.2022, Sputnik Česká republika

Podle informace listu Johnson neuvedl, jaké právě zbraně by mohl Londýn dodat Kyjevu. Zdroj v obranných kruzích sdělil, že Ukrajina potřebuje „prostředky velkého dostřelu“ včetně těžkého dělostřelectva. Podobné zbraně by si vyžádaly dodatečné školení vojáků. Britská vláda se také obává eskalace, píše The Times.Jako jednu z variant uvádí list samohybnou houfnici AS90 Vickers, avšak podle slov zdroje jsou tyto systémy již zastaralé. „Větší systémy“ by si vyžádaly dodatečné školení ukrajinských vojáků v sousedních zemích, podotýká list.Ministr obrany RF Sergej Šojgu včera prohlásil, že dodávky Západem Ukrajině smrticích zbraní jsou nezodpovědné, jejich nekontrolované rozdávání by mohlo ohrožovat evropské státy. Dodávání Západem zbraní na Ukrajinu je chybou, zvýší to počet obětí, nijak ale neovlivní výsledek operace, prohlásil dříve náčelník hlavní operativní správy Generálního štábu OS RF Sergej Rudskoj.

