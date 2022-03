https://cz.sputniknews.com/20220330/kreml-neshledal-na-jednanich-s-kyjevem-nic-moc-slibneho-18120060.html

Kreml neshledal na jednáních s Kyjevem „nic moc slibného“

To, že Ukrajina formuluje na jednáních své návrhy, je pozitivní fakt, ale zatím nelze konstatovat nic moc slibného, řekl novinářům Dmitrij Peskov, tiskový... 30.03.2022, Sputnik Česká republika

„Pozitivní je, že ukrajinská strana alespoň začala konkrétně formulovat a dávat na papír to, co navrhuje,“ řekl Peskov.Podle něj však ještě čeká dlouhá práce, protože „něco velmi slibného“ zatím není.Mluvčí ruského prezidenta dodal, že ruská strana se vyhýbá prohlášením „o těch aspektech, které jsou na jednacím stole,“ a zdržuje se veřejné diskuse o nich.Řekl také, že vedoucí ruské delegace a prezidentský poradce Vladimir Medinskij plánuje 30. března poskytnout doplňující vysvětlení o včerejším jednání v Istanbulu.Rusko-ukrajinská jednání začala 28. února a nejprve probíhala na území Běloruska. Dne 10. března se během diplomatického fóra v Antalyi uskutečnilo jednání mezi ruským a ukrajinským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a Dmytrem Kulebou. Od poloviny března jsou vyjednavači v každodenním online kontaktu.„Pozitivní je, že ukrajinská strana alespoň začala konkrétně formulovat a dávat na papír to, co navrhuje,“ řekl Peskov.

