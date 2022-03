https://cz.sputniknews.com/20220330/media-oznamila-snizeni-dodavek-plynu-potrubim-jamal-evropa-18118457.html

Média oznámila snížení dodávek plynu potrubím Jamal-Evropa

Média oznámila snížení dodávek plynu potrubím Jamal-Evropa

Fyzické proudy plynu potrubím Jamal-Evropa přes německou kompresorovou stanici Malnow se snížily včera na nulu, oznámila agentura Reuters s odvoláním na údaje... 30.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-30T11:25+0200

2022-03-30T11:25+0200

2022-03-30T11:25+0200

svět

plyn

rusko

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/556/20/5562080_0:160:2501:1566_1920x0_80_0_0_1505aedd9498283031630d8d0b0a701e.jpg

Jak podotýká agentura, do 13.00 místního času činilo průtočné čerpání 1 451 155 kWh, poté ale klesly ukazatele na nulu. Dodávky ruského plynu do Evropy jinými plynovody zůstaly přitom stabilní. Gazprom rezervoval dříve část kapacity potrubí Jamal-Evropa pro tranzit plynu přes Polsko na 29. března. Společnost nerezervovala kapacity od 15. března, a tentokrát odkoupila pouhá dvě procenta nabídky: 87 tisíc kubíků za hodinu ze 3,7 milionů možných.Jamal-Evropa je vedle plynovodního systému Ukrajiny a Nord Stream jednou z hlavních tras dodávek ruského zemního plynu do Evropy. Dlouhodobá smlouva Gazpromu s Polskem o tranzitu plynovodem Jamal-Evropa vypršela v roce 2020, od té doby rezervuje společnost kapacity potrubí v aukcích.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, rusko, reuters