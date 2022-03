Německo aktivovalo režim včasného varování kvůli obavám z přerušení dodávek plynu

https://cz.sputniknews.com/20220330/nemecko-aktivovalo-rezim-vcasneho-varovani-kvuli-obavam-z-preruseni-dodavek-plynu-18118543.html

Německý ministr hospodářství Robert Habeck ohlásil aktivaci režimu včasného varování pro případ, že dojde k přerušení dodávek plynu z Ruska. 30.03.2022, Sputnik Česká republika

„Abychom se k této situaci připravili, dnes jsem aktivoval úroveň včasného varování… Je to první stupeň ze tří možných. Řeč jde o sledování situace,“ řekl ministr.Habeck dodal, že na jeho resortu bude vytvořen krizový štáb.„Pokud by to bylo nutné, přikročili bychom k dalším opatřením k zajištění zásobování,“ uvedl. Od odběratelů se nyní očekává úspora spotřeby. „Jsme v situaci, kdy musím konstatovat, že každá uspořená kilowatthodina energie pomůže,“ řekl.Ministr ujistil, že země je připravena i na ty nejčernější scénáře, kdy by Rusko zastavilo dodávky plynu i ropy. V tomto případě ale nelze vyloučit zdražení a omezení zásobování.Zmiňme, že Německo v posledních týdnech snížilo dovoz plynu z Ruska z 55 na 40 %.Nedávno ruský prezident Vladimir Putin oznámil převod plateb za dodávky plynu do nepřátelských zemí na rubly, protože nemá smysl dodávat ruské zboží do Evropské unie a Spojených států a přijímat platby v jejich měně. Prezident zároveň zdůraznil, že Rusko bude i nadále dodávat plyn v objemech a za ceny stanovené ve smlouvách, protože Rusko si váží své pověsti.

