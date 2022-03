https://cz.sputniknews.com/20220330/nemecko-upozornilo-na-zastaveni-vyroby-v-pripade-odmitnuti-plynu-z-ruska--18120784.html

Německo upozornilo na zastavení výroby v případě odmítnutí plynu z Ruska

Německo upozornilo na zastavení výroby v případě odmítnutí plynu z Ruska

Německé ocelářské, chemické a papírenské podniky se během několika týdnů uzavřou, pokud se země rozhodne zastavit dovoz plynu z Ruska. Uvedly to největší... 30.03.2022, Sputnik Česká republika

„Výbušné ceny energií, ale především možné plynové embargo, tvrdě zasáhnou energeticky náročný průmysl, matku průmyslové sítě,“ řekl Michael Vassiliadis, prezident Německého svazu chemiků (IGBCE), v Berlíně na společné tiskové konferenci s nejvyššími představiteli dalších velkých průmyslových svazů v Německu.Důsledkem bude podle jeho prognózy nejen snížení výroby a nezaměstnanost, ale také přerušení průmyslových řetězců v Evropě.Podle německého federálního statistického úřadu Rusko v lednu vydělalo zhruba 3,33 miliardy dolarů na vývozu energie do Německa, což je poslední celý měsíc před zahájením ruské speciální operace na ochranu obyvatel Donbasu.Německý vicekancléř, ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck předtím ve středu uvedl, že Berlín se připravuje na možné zastavení dodávek ruského plynu. Připomněl, že Německo nebude platit za ruské palivo v rublech a stejně se rozhodly i země G7.Jak řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům 29. března, „nebude žádná charita“. Upozornil, že v případě absence platby nebude plyn. Zároveň dodal, že zatím neví, zda Ruská federace zastaví dodávky plynu do Evropské unie v případě odmítnutí platby v rublech.Rusko je největším vývozcem plynu do Evropy a dodává několika cestami asi 40 % plynu spotřebovaného v regionu: Nord Stream (přímo do Německa přes Baltské moře), ukrajinskou přepravní soustavou plynu, Jamal do Evropy a Turkish Stream (přes Černé moře).23. března ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že Rusko přejde na placení dodávek plynu do nikoliv přátelských zemí v rublech. Zdůraznil, že dodávky paliva budou pokračovat v souladu s objemy a cenami stanovenými v dříve uzavřených smlouvách.Pokyn ruského prezidenta převést transakce s plynem na rubly zazněl v souvislosti s protiruskými sankcemi uvalenými řadou cizích zemí v reakci na speciální operaci prováděnou od 24. února na ochranu civilního obyvatelstva Donbasu.Jak tehdy upřesnil tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov, speciální operace má dva cíle - demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Oba tyto aspekty podle něj představují hrozbu pro ruský stát a národ.

