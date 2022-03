https://cz.sputniknews.com/20220330/nova-trasa-okolo-ruska-bude-nejdelsi-na-svete-18114509.html

Nová trasa okolo Ruska bude nejdelší na světě

Nová trasa okolo Ruska bude nejdelší na světě

Letecká společnost Cathay Pacific avizovala přímé lety z Hongkongu do New Yorku, let povede mimo území Ruska. Oznámila to agentura Bloomberg. 30.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-30T09:00+0200

2022-03-30T09:00+0200

2022-03-30T09:00+0200

svět

letadlo

svět

tisk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1038/22/10382297_0:50:1920:1130_1920x0_80_0_0_59426c7a9f41db34d0d278ef6518c4e3.jpg

Upřesňuje se, že přepravce vykonával dříve lety přes severní pól a zalétal do ruského vzdušného prostoru. Nyní se ale asijské letecké společnosti vyhýbají letům nad Ruskem kvůli západním sankcím.Nová trasa povede nad Střední Asií, Tureckem a Evropou a bude nejdelší na světě – vzdálenost 16,6 tisíce kilometrů uletí letadlo za 17 hodin. Podle slov mluvčího Cathay Pacific se plánuje vykonávat lety s Airbusem A-350-1000.Dříve v březnu Ministerstvo dopravy RF oznámilo, že ztráty zahraničních leteckých společností kvůli oblétání Ruska činí 37,5 milionu dolarů týdně.Na ministerstvu podotkli, že kvůli tomu cestující a odesílatelé nákladů brzy pocítí růst cen.Západní země zavedly proti Moskvě rozsáhlé sankce po zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině. Ukončení nebo pozastavení své činnosti v Rusku oznámily četné velké společnosti. V Kremlu uznali, že omezení jsou „dost vážná“, avšak podle slov mluvčího prezidenta RF Dmitrije Peskova se na ně ruské úřady připravily předem.Prezident Ruska Vladimir Putin označil politiku zadržování Ruska za dlouhodobou strategii Západu. Podle jeho slov hlavním cílem těch, kdo omezení zavádějí, je zhoršit život milionů lidí.Putin rovněž prohlásil, že USA a Evropská unie vyhlásily fakticky default podle závazků vůči Rusku tím, že zablokovaly jeho valutové rezervy.

https://cz.sputniknews.com/20220327/polsko-prekvapil-postoj-madarska-v-otazce-protiruskych-sankci-18100202.html

svět

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

letadlo, svět, tisk