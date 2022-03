https://cz.sputniknews.com/20220330/pentagon-hodla-urychlit-vyrobu-javelinu-a-stingeru-18114354.html

Pentagon hodlá urychlit výrobu Javelinu a Stingeru

Pentagon hodlá urychlit výrobu Javelinu a Stingeru

Americké ministerstvo obrany plánuje urychlit výrobu protiletadlových raket Stinger a protitankových raketových systémů Javelin, o které Kyjev dříve požádal... 30.03.2022, Sputnik Česká republika

Minulý týden kanál informoval, že Ukrajina žádá Spojené státy, aby jí denně dodávaly 500 střel Stinger a Javelin. Žádost byla zaslána Kongresu USA a odráží „rostoucí potřebu“ Ukrajiny po raketách, poznamenal kanál.Podle jeho nejnovějších informací byla výrobní linka na výrobu raket Stinger v USA odstavena, ovšem pak byla zase znovu spuštěna v důsledku nutnosti plnění zahraničních prodejních objednávek. Podle mluvčí Pentagonu Jessicy Maxwell pro zachování efektivního provozu jsou nyní zvažovány různé možnosti vývoje výrobní kapacity.Zdůraznila, že mezi možné varianty vývoje patří najmutí dalších pracovníků, výměna zastaralých částí zařízení a nákup dalších strojů do výroby. Výroba šarže střel Stinger nyní trvá jeden a půl až dva roky.Americké ministerstvo obrany také doufá ve zvýšení výroby střel Javelin. I když podle zástupce výrobce komplexů Lockheed Martin má „schopnost uspokojit rostoucí poptávku v dohledné době“.Podle dokumentů, na něž odkazuje kanál, ministerstvo obrany očekává, že do roku 2022 bude ročně vyrábět více než 6 000 střel Javelin.Dne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.Ozbrojené síly podle ruského ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky a od 25. března splnily hlavní úkoly první etapy - výrazně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Hlavním cílem se nazývalo osvobození Donbasu.

