Plyn se v Evropě zdražil o 15 % v souvislosti s odmítnutím kupovat ho za rubly

Plyn se v Evropě zdražil o 15 % v souvislosti s odmítnutím kupovat ho za rubly

Burzovní cena evropského plynu rostla i nadále v dražbách 30. března. Cena dubnových futures na hubu TTF v Nizozemsku se zvýšila o 14,9 % a do 10.56 SEČ... 30.03.2022, Sputnik Česká republika

Cena plynu roste na pozadí neochoty evropských společností kupovat plyn za rubly. Odmítla to mj. italská Eni, polská PGNiG prohlásila, že podobná výměna platební měny není uvedena v platné smlouvě. Kromě toho 29. března francouzský prezident Emmanuel Macron v telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem uvedl, že není možné splácet plynové kontrakty rubly.Předtím ve středu vicekancléř a ministr hospodářství a klimatu SRN Robert Habeck promluvil o připravenosti Berlína na možné zastavení dodávek ruského plynu. Připomněl, že Německo nebude platit za ruské palivo rubly a že stejné rozhodnutí přijaly členské země G7.Jak sdělil novinářům 29. března oficiální mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, „žádná dobročinnost nebude“. Varoval, že nebudou-li platby, nebude ani plyn. Dodal zároveň, že zatím neví, jestli RF zastaví dodávky plynu do EU v případě odmítnutí platit rubly.Rusko je největším vývozcem plynu do Evropy, několika plynovody dodává kolem 40 % plynu spotřebovaného v tomto regionu: Nord Stream (přímo do Německa přes Baltské moře), plynovodním systémem Ukrajiny, potrubím Jamal-Evropa a Tureckým proudem (přes Černé moře).

