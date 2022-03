https://cz.sputniknews.com/20220330/predseda-statni-dumy-rf-navrhl-zvysit-pocet-druhu-zbozi-vyvazeneho-za-rubly-18118756.html

Předseda Státní dumy RF navrhl zvýšit počet druhů zboží vyváženého za rubly

Předseda Státní dumy RF navrhl zvýšit počet druhů zboží vyváženého za rubly

Rusko by mělo tam, kde je to výhodné, rozšířit seznam druhů zboží dodávaného za rubly, napsal na svém Telegramu předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin. 30.03.2022, Sputnik Česká republika

„Bylo by správné tam, kde je to pro naši zemi výhodné, rozšířit seznam druhů zboží vyváženého za rubly: hnojiva, obilí, olej, ropa, uhlí, kovy, dříví, apod.“, napsal.Kdy mluvil o rozhodnutí Moskvy přijímat platby za plyn v rublech, Volodin prohlásil, že k tomu mají evropské země „veškeré tržní možnosti“. „Je mnohem horší situace, kdy peníze jsou, a zboží není. Spolupráce musí být vzájemně výhodná“, prohlásil předseda Státní dumy.Podle slov Volodina by měli evropští politici „přestat hledat ospravedlnění“ toho, proč nemohou jejich země platit rubly. Západ udělal všechno pro podkopání důvěry k USD a euru, podotkl.23. března nařídil ruský prezident Vladimir Putin převést zaplacení zemního plynu pro ne zcela přátelské země na rubly. Do konce tohoto měsíce musí vláda, Centrální banka a Gazprom realizovat opatření pro změnu měny platby. Jak vysvětlil prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov, vypracovává Moskva „jednoduché, jasné, průzračné a splnitelné“ schéma pro evropské zákazníky. Vyloučil, že Rusko bude dodávat plyn zdarma, a podotkl, že platit je možno jenom rubly.Západ pokládá požadavek Ruska za nepřijatelný a odvolává se na patřičné smlouvy, kde jsou jakožto měny platby uvedeny dolary nebo eura.Agentura Reuters dříve oznámila, že dodávky ruského plynu potrubím Jamal-Evropa přes kompresorovou stanici Malnow na německo-polské hranici klesly na nulu. Gazprom přitom rezervoval část kapacit pro čerpání plynu do Německa přes Polsko na plný plynový den 30. března.

