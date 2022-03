https://cz.sputniknews.com/20220330/psenice-z-nasich-sypek-masove-vlaky-unika-do-nemecka-na-slovensku-nevyloucili-hladomor-18113646.html

„Pšenice z našich sýpek masově vlaky uniká do Německa.“ Na Slovensku nevyloučili hladomor

Prostřednictvím svých sociálních sítí se slovenský soudce a politik Štefan Harabin obrátil na vládu země s výzvou o regulaci vývozu obilovin ze Slovenska v... 30.03.2022, Sputnik Česká republika

Harabin se v příznačné pro něj velice emocionální formě obrátil na vládu se žádostí o řešení problému nedostatku obilnin na Slovensku. Problém vidí v tom, že i když pšenici v zemi mají vlastní, přesto stále dochází k nárůstu cen chleba, pečiva, těstovin apod.Prudké zvyšování cen odůvodňuje vývozem slovenských obilovin do Německa. Autor přitom připomíná, že už na začátku března byl v Maďarsku schválen zákaz vývozu základních obilnin.„Orbán přitom již 7. března 2022 zavedl v Maďarsku absolutní zákaz vývozu pšenice,“ podotýká politik.Nabízí tedy v době nedostatku pšenice na místním trhu se zamyslet o podobných zásazích do slovenské ekonomiky za účelem podpory vnitřního trhu, ale především spotřebitele. Ve své výzvě odkazuje na Milana Lapšanského ze Slovenského svazu pekařů, cukrářů a těstovinářů, jehož příslušníci odhodláni vyrábět své zboží z místní pšenice.Ke svému příspěvku přikládá i odkaz na článek ze slovenského portálu Badatel, v němž se analyzují možné následky vydaného Ruskem zákazu vývozu umělých hnojiv a dočasného zastavení exportu obilnin z Ruska, Ukrajiny a Maďarska, což přispívá k úvahám o možnosti vzniku hladomoru.Na konci svého příspěvku Harabin pokládá dotazy.„Kdo toto u nás organizuje? Zasáhne alespoň Žilinka? Nebo se bude opětovně jen pasivně přihlížet, tak jako při dobrovolně povinném očkování? Čeká nás hladomor?“ táže se politik.Harabinův příspěvek vyvolal mohutnou reakci sledujících.„Ano jsme. Vždy jsme pro ně byli „unterwassermani“. Či se už zapomnělo na 2. světovou? Zda se zapomnělo, jaké práce vykonávali v Německu Slováci? Za jakých podmínek? Nebo se už zapomnělo, jak si v době smrtelného virusu rozebrali loď s NAŠIM zdravotnickým materiálem? Atd. atd…. Upír vždy zůstane upírem. Jen mění své ‚oběti‘,“ píše Dana Ferjenčíková Křížová.„To je chyba národa jak Slovenska, tak Česka. Národy na baterky. Hanba, ať takové státy zlikvidují, když vám je to jedno,“ zuří Dominik Tuti.„Tak toto se může stát jen na Slovensku. Vyvážet hlavní surovinu, Slovákům zůstanou prázdné sklady! Je to vůbec možné? Co dají Slováci do huby, strava je drahá. Naše vláda šafaří s našimi zásobami,“ rozčiluje se Anka Filova.

