https://cz.sputniknews.com/20220330/trump-vyzval-putina-aby-odhalil-korupcni-praktiky-bidenova-syna-18119610.html

Trump vyzval Putina, aby odhalil korupční praktiky Bidenova syna

Trump vyzval Putina, aby odhalil korupční praktiky Bidenova syna

Bývalý americký prezident Donald Trump vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby odkryl informace o podezřelých obchodech Bidenova syna. 30.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-30T20:50+0200

2022-03-30T20:50+0200

2022-03-30T20:50+0200

svět

donald trump

hunter biden

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/13274733_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_3e808c14b26d25a476f915270e853fa3.jpg

Trump v rozhovoru pro portál Just the News vyzval Putina, aby zveřejnil informace o vazbách Huntera Bidena s východoevropskými oligarchy. Konkrétně zmínil manželku někdejšího primátora Moskvy Jelenu Baturinovou, která je považována za nejbohatší Rusku.Ve zprávě amerického Senátu z roku 2020 stojí, že Baturinová poskytla před deseti lety 3,5 milionu dolarů společnosti, jejímž spoluzakladatelem je Hunter Biden. Není jasné, proč společnost tyto peníze obdržela.Velká porota státu Delaware vyšetřuje obchody Huntera Bidena kvůli možným daňovým podvodům, zahraničnímu lobbování a praní špinavých peněz. Biden odmítá, že by se dopustil něčeho nekalého.Kromě toho by Trump rád získal informace o vztazích mezi Hunterem Bidenem a ukrajinským oligarchem, šéfem holdingu Burisma Nikolajem Zločevským. Burisma v roce 2014 dosadila Huntera Bidena do představenstva společnosti a platila mu statisíce dolarů ročně.Trump ve svém rozhovoru dále uvedl, že byl na Rusko velmi tvrdý, a pochlubil se tím, že na Moskvu uvalil sankce. Kromě toho uvedl, že díky němu členové NATO platí více peněz za svou obranu.

https://cz.sputniknews.com/20220326/biden-nazyva-clanek-kolektivni-obrany-nato-posvatnou-povinnosti-18098335.html

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, hunter biden, usa, rusko