Tusk je znepokojen růstem cen chleba kvůli konfrontaci Polska a Evropské komise

Bývalý předseda Evropské komise, expremiér Polska Donald Tusk se obává, že kvůli konfrontaci polské vlády s Evropskou komisí se výrazně prodraží chléb v zemi. 30.03.2022, Sputnik Česká republika

„Velmi mě znepokojují prognózy, že chléb, a to nejspíše ten nejlevnější, může stát na konci roku 10 zlotých (52,6 korun, pozn. red.). Ježí se mi vlasy, protože víme, co to znamená pro Polky a Poláky bez rozdílu,“ řekl ve středu Tusk novinářům.Domnívá se, že růst cen na zemědělské výrobky je způsoben tím, že Polsko musí platit pokutu ve výši 1,5 milionu eur kvůli tomu, že nesplnilo dřívější rozhodnutí Evropského soudního dvora o zastavení činnosti disciplinární komory pro soudce a o zastavení těžby uhlí v dole Turów na hranici s Českem.

