https://cz.sputniknews.com/20220331/arogantni-retorika-koalicnich-lidru-k-solidarite-nevede-politolog-vystihl-hlavni-problem-koalice-18123705.html

„Arogantní rétorika koaličních lídrů k solidaritě nevede.” Politolog vystihl hlavní problém koalice

„Arogantní rétorika koaličních lídrů k solidaritě nevede.” Politolog vystihl hlavní problém koalice

Andrej Babiš spolu s Alenou Schillerovou upozornili své sledující na sociální síti na článek dnešního Práva napsaný politologem Lukášem Jelínkem. Autor chtěl... 31.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-31T19:23+0200

2022-03-31T19:23+0200

2022-03-31T19:23+0200

česko

politika

koalice

vláda české republiky

agresivní rétorika

andrej babiš

alena schillerová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/18124136_0:0:1011:568_1920x0_80_0_0_5986fa437278cbd5a5c7dbc0cb4bf031.jpg

„Dostáváme na výběr: buď se starat o Ukrajince, anebo o Čechy. Buď se zabývat válkou, anebo rostoucími cenami. Koalice bude občanům opakovat, že se musí spoléhat sami na sebe, poněvadž kabinet tu pro ně není. Nemáte na energie, na benzín, na nájem, na základní potraviny? Jděte žmoulat čepici na sociálku, ale musíte tam doložit, že opravdu padáte na ústa. Plošně se bude pomáhat pouze běžencům, starousedlíkům ne,” vystihl Jelínek základní poslání vládní koalice. Podobná rétorika vede podle politologa jen k rozdmýchávání pobouřených nálad, i když je přitom veškerý potenciál tomu zabránit. Pokud současná vláda není schopna vyhovět všem, tak tedy není tou vládou, která povede Česko správným směrem, tvrdí politolog. „Úkolem dne je být oporou Ukrajině a Ukrajincům, to nikdo soudný nezpochybňuje. Arogantní rétorika koaličních lídrů však k solidaritě a soudržnosti nevede. Schopná vláda je s to řešit problémy běženců i českých občanů. Pokud to ta Fialova nedokáže, ať uvolní prostor nějaké lepší,” uzavřel Lukáš Jelínek.

https://cz.sputniknews.com/20220316/fiala-promluvil-o-koalici-na-podporu-ruskych-dezerteru-vola-po-masivnim-dodani-zbrani-na-ukrajinu-18026608.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politika, koalice, vláda české republiky, agresivní rétorika, andrej babiš, alena schillerová