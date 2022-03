https://cz.sputniknews.com/20220331/cesko-priznalo-ze-nema-reseni-na-zastaveni-ruskeho-plynu-co-bude-delat-18125880.html

Česko přiznalo, že nemá řešení na zastavení ruského plynu. Co bude dělat?

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla ve čtvrtek poslancům bezpečnostního výboru oznámil, že pokud by Rusko okamžitě zastavilo dodávky plynu... 31.03.2022, Sputnik Česká republika

Neděla ve svém vystoupení před poslanci bezpečnostního výboru připomněl, že v Česku se těží zhruba dvě procenta celkové tuzemské spotřeby plynu. Zbytek je tvořen převážně ruským plynem.Podle náměstka by problém měla velká část celé Evropy. Možným postupem by podle něj mohl být společný nákup plynu v rámci Evropské unie a jeho poměrné přídělové rozdělení mezi členské státy, tento postup jsme mohli vidět při nákupu vakcín proti covidu-19.Obnovení uhelný elektrárenJedním z řešení by podle náměstka mohlo být obnovení provozu odstavených uhelných elektráren, kdy by se vyprodukovaná elektřina dodávala přímo nejzranitelnějším skupinám, neprodávala by se tedy přes burzu. Ale ani obnova provozu elektráren by nebyla jednoduchá, především jde o jejich poruchovost.Náměstek ve výboru zmínil také investice do úspor a do soběstačnosti, zmínil například fotovoltaické elektrárny na střechách domů. „Je tu ale nedostatek materiálu a instalačních firem,“ dodal.Na zásoby nejsou penízePodle Neděly stát nemůže ani nakoupit zásoby plynu, protože by vyšly zhruba na 150 miliard korun a „stejně by to nepomohlo pokrýt celou spotřebu“. Jednou z možností podle něj je vytvoření motivačního režimu pro obchodníky, kteří by nakoupili státem požadované množství.Platby v rublechRuský prezident Vladimir Putin oznámil, že podepsal dekret o novém režimu plateb za ruský plyn s nikoli přátelskými zeměmi v rublech. Musí si založit v ruských bankách účty. Režim začne platit od 1. dubna.Putin: „Pokud nikoli přátelské země nebudou platit od 1. dubna za plyn v rublech, budeme to považovat za nesplnění závazků, které vyplývají z plynových smluv. V tomto případě platné smlouvy budou zastaveny,“ oznámil Putin.Dekret se týká plynu, který se do nikoli přátelských zemích dodává společností Gazprom prostřednictvím plynovodů.Banka, která je zmocněna založit zahraničním spotřebitelům rublové účty, je Gazprombank.

