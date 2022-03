https://cz.sputniknews.com/20220331/chmelar-zelenskyj-je-marketingovym-vytvorem-oligarchu-ktery-mel-zmast-naivni-volice-18120397.html

Chmelár: Zelenskyj je marketingovým výtvorem oligarchů, který měl zmást naivní voliče

Chmelár: Zelenskyj je marketingovým výtvorem oligarchů, který měl zmást naivní voliče

Slovenský politolog Eduard Chmelár se podíval na populární ukrajinský komediální seriál Sluha národa v hlavní roli se současným prezidentem Volodymyrem... 31.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-31T08:36+0200

2022-03-31T08:36+0200

2022-03-31T08:36+0200

slovensko

demokracie

volodymyr zelenskyj

ukrajina

eduard chmelár

rusko

oligarchie

západ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1039/24/10392445_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_9feec3a54750aea04df79bf2f57be6a6.jpg

„Musím uznat, že je to natočené velmi slušně, vysoce profesionální, oceňuji vynikající herecké výkony, kvalitní scénář a skvělou kameru. Po profesionální stránce tomu opravdu není moc co vytknout, ale já tento článek nepíšu proto, abych se věnoval uměleckému dojmu. V ohlasech se opakuje jedno klišé: prý to Volodymyr Zelenskyj natočil v době, kdy ještě netušil, že bude prezidentem. A právě toto se ukazuje jako čistá lež, pokud nechceme přímo říci, že podvod. Sluha národa není žádným nevinným komediálním seriálem, ale velmi sofistikovanou kampaní, promyšleným marketingovým nástrojem pro zvolení Zelenského za prezidenta Ukrajinské republiky,“ tvrdí politolog ve svém příspěvku na sociální síti.Jak poukazuje Chmelár, příběh seriálu realistický a sarkasticky popisuje stav Ukrajiny, ve které se dějí absurdní a nelogické věci. Pak se najednou ale objeví poctivý učitel, tedy zcela obyčejný člověk, který na základě jednoho virálního videa, které mu nasbírá dva miliony, vyhraje prezidentské volby.Hlavní hrdina ztělesňuje podle Chmelára základní touhy běžných Ukrajinců, které jsou bohužel naivní, protože porazit tímto způsobem oligarchii lze pouze v pohádce, ne v reálném životě.Realita je ale podle Chmelára taková, že „sám Zelenskyj je namočen v korupci až po uši a nebýt války, dnes by mu již hrozil nový Majdan“.Hovoří o tom například dokumenty, které v minulém roce zveřejnilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.„Společnost Kvartal 95 začala tehdy dodávat programy pro televizní stanice, které vlastnil právě zmíněný oligarch Kolomojskij - mimo jiné i seriál Sluha národa. Získané finanční prostředky ukládaly například do luxusních nemovitostí v prestižní čtvrti v centru Londýna. Měsíc předtím, než se stal hlavou státu, převedl Zelenskyj svůj čtvrtinový podíl v offshorově společnosti na svého přítele Sergeje Šefira, který je nyní jeho hlavním poradcem,“ poukázal Chmelár.Zelenskyj přitom ještě před prezidentskými volbami parodoval Kolomojského v jeho vlastní televizi.„Diváci se dobře bavili a nikoho nenapadlo, že tento člověk, který kritizuje praktiky oligarchů, s nimi přímo spolupracuje a obchoduje. Je třeba pochopit, že Zelenskyj je něco jako ukrajinský Matovič. Byl považován za více méně antisystémového kandidáta, který umí přesně popsat ukrajinský systém, trefně ho zkritizovat, vtipně ho paradovat – ale neumí ho změnit. Jeho dosavadní působení to potvrdilo. Zelenskyj čelil obrovské kritice za to, že v boji s oligarchií a korupcí neudělal nic podstatného, a když vypukl skandál kolem Pandora Papers, zdálo se, že jeho dny v úřadu jsou sečteny. Změnila to až válka,“ podotýká Chmelár.Politolog proto nepovažuje Zelenského za žádného hrdinu, protože prý mohl této válce zabránit, ale neudělal to.Pro záchranu demokracie je proto podle Chmelára třeba se zaměřit na posílení občanské uvědomělosti běžného člověka, kterého pak nebude možné tak snadno oklamat.„To je základní předpoklad záchrany demokracie, která je dnes ohrožena nejen vzrůstající perzekucí a cenzurou, ale také manipulací a brainwashingem. Zkušenosti s Matovičem a Zelenským jasně ukazují, že tlacháním oligarchický režim neodstraníme. Dokonce by bylo poctivější přiznat si, že nežijeme v demokracii, ale v oligarchii, že bychom si měli přestat hrát na něco, čím nejsme a místo ustavičného hledání loutek – najatých vyjednavačů s veřejností – by oligarchové měli vystoupit ze stínu a sami vstoupit do ringu. Ať víme, kdo před námi stojí,“ uzavřel celou věc Chmelár.

https://cz.sputniknews.com/20220330/psenice-z-nasich-sypek-masove-vlaky-unika-do-nemecka-na-slovensku-nevyloucili-hladomor-18113646.html

ukrajina

rusko

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

demokracie, volodymyr zelenskyj, ukrajina, eduard chmelár, rusko, oligarchie, západ