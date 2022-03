https://cz.sputniknews.com/20220331/cnn-ukrajina-pozadala-spojene-staty-o-ruske-utocne-letouny-su-25-18122252.html

CNN: Ukrajina požádala Spojené státy o „ruské“ útočné letouny Su-25

Ukrajina se obrátila na USA se žádostí o poskytnutí jejím ozbrojeným silám průzkumných a útočných bezpilotních letounů, taktických radarů a prostředků... 31.03.2022, Sputnik Česká republika

Seznam má 17 bodů. Obsahuje útočné letouny ruské výroby Su-25, které se, jak se praví v příspěvku, „podobají americké variantě A-10 Warthog“.Kromě toho jsou v seznamu dělostřelecké zbraně, protivzdušné systémy, protitankové rakety Javelin, protilodní rakety a optické prostředky.Ukrajinská delegace přicestovala do Washingtonu tento týden, aby požádala o dodatečnou vojenskou podporu, informuje CNN. Pomoc, jež byla předtím poskytnuta, podle zástupců Kyjeva „zdaleka neodpovídá potřebám Kyjeva.“List The Wall Street Journal na začátku března sdělil, že USA zvažují smlouvu, v jejímž rámci vyšle Polsko na Ukrajinu letadla sovětské výroby výměnou za americké stíhačky F-16. Předtím se s tímto návrhem obrátil na Kongres USA ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Šlo o dodávky MiG-29 a Su-25. Polské MZV na to prohlásilo, že je připraveno „neodkladně“ přesunout všechny letouny MiG-29 na americkou základnu Ramstein v Německu výměnou za západní stíhačky s analogickými kapacitami. Pak, jak vysvětlili ve Varšavě, mohou být letouny předány Ukrajině. Avšak v Bílém domě prohlásili, že Washington nemůže předat Kyjevu stíhačky MiG-29, poněvadž to může být považováno za eskalaci.Rusko zahájilo 24. února vojenskou operaci na Ukrajině. Podle slov prezidenta Vladimira Putina je jejím cílem „demilitarizace a denacifikace“ této země. Kvůli speciální operaci vyhlásily západní země protiruské sankce a také začaly dodávat zbraně Kyjevu.16. března přijal prezident USA Joe Biden rozhodnutí o vyčlenění přibližně jedné miliardy dolarů jako vojenské pomoci Ukrajině. Upřesnil, že Kyjevu bude předáno 7 tisíc kusů střelných zbraní a granátů, 9 tisíc protitankových raket, 800 protivzdušných systémů, 20 milionů kusů municí, a také americké drony.

