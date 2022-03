Indický ministr zahraničí promluvil o novém světovém řádu kvůli krizi na Ukrajině

„Jednou ze součástí měnícího se světového řádu je obrovská ekonomická rovnováha, ke které došlo za posledních 30-40 let a která vedla k mnohem multipolárnějšímu světu... Světový řád se také mění v závislosti na konkrétních událostech a procesech. Myslím, že se světový řád změnil, stejně jako náš, pokud jde o to, co se stalo v Afghánistánu v loňském roce. Myslím si, že světový řád se částečně mění kvůli účinkům vzestupu Číny a politikám, které Čína uplatňuje, zejména vůči svým sousedům. Změnil se také kvůli třenicím, které existují mezi hlavními mocnostmi. Myslím, že plný dopad toho, co se stalo a co se děje na Ukrajině, a reakce na to teprve přijdou. Takže tohle je, dá se říct, soubor otřesů, které doplní delší trend. A skutečně to podle mého názoru povede k jinému světovému řádu,“ řekl.