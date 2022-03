https://cz.sputniknews.com/20220331/kuleba-oznamil-ze-nektere-zapadni-zeme-jsou-jiz-unavene-z-protiruskych-sankci-18126771.html

Kuleba oznámil, že některé západní země jsou již unavené z protiruských sankcí

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes uvedl, že některé západní země jsou již unavené z protiruských sankcí. 31.03.2022, Sputnik Česká republika

Obvinil některé státy, že se chtějí vyhnout dalším sankcím.„Vidím však tuto únavu, touhu vyhnout se dalším dodatečným sankcím, které by mohly skutečně zasáhnout ruskou ekonomiku,“ dodal s tím, že Kyjev pracuje na „překonání této únavy“ a chce vysvětlit, že Ukrajinci jsou vděční za vše, co bylo v souvislosti sankcí uděláno, ale je „třeba udělat ještě více“.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.

