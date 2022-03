https://cz.sputniknews.com/20220331/mainstream-v-akci-na-snimku-jsou-nasledky-ukrajinskeho-utoku-v-donecku-ale-titulek-obvinuje-rusko-18123787.html

Mainstream v akci: Na snímku jsou následky ukrajinského útoku v Doněcku. Ale titulek obviňuje Rusko

Ke kurioznímu případu došlo ve středu v jednom z populárních amerických deníků. Na webových stránkách listů New York Post novinář psal o ruském bombardování... 31.03.2022, Sputnik Česká republika

„Ruské síly pokračují v útoku na ukrajinská města Kyjev a Černihiv, zatímco se pouze malý počet ruských jednotek stáhl. To vše pouze několik hodin poté, co Moskva slíbila „zvýšit vzájemnou důvěru“ deeskalací své vojenské přítomnosti v těchto městech,“ začíná článek v New York Post.S odkazem na prohlášení oficiálních ukrajinských představitelů autor obviňuje Rusko, že útočí na civilní infrastrukturu v řadě ukrajinských měst.A co budova, kterou ve středu ostřelovala ukrajinská armáda dělostřeleckými granáty a ve které zemřeli dva lidé, zatímco čtyři byli zraněni včetně 1,5letého dítěte?Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.

