Mimořádně tvrdé sankce proti Rusku ohrožují dominanci amerického dolaru, tvrdí MMF

První místopředsedkyně výkonné ředitelky Gita Gopinathová v rozhovoru pro Financial Times varovala, že omezující opatření, která zasáhla i ruskou centrální... 31.03.2022, Sputnik Česká republika

Ačkoli se Rusko již delší dobu snažilo zbavit své závislosti na americkém dolaru, před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině mělo zhruba pětinu svých devizových rezerv v dolarových aktivech, která byla rozmístěna v Německu, Francii, Británii a Japonsku.Sankce Evropské unie a USA zablokovaly ruské centrální bance přístup k soukromým a centrálním bankám v těchto zemích, kde má uloženy své devizové rezervy.Mnohé země by to mohlo přimět, aby ve vzájemném obchodu tyto měny více obcházely. „Již nyní vidíme, že některé země upravují dohody, aby směnily měnu, se kterou obchodují,“ poznamenala funkcionářka MMF. To má dopad i na to, v jakých měnách země hromadí své devizové rezervy.Podle údajů MMF podíl dolaru na mezinárodních devizových rezervách za posledních 20 let klesl ze 70 % na 60 %.Zhruba čtvrtina poklesu podílu dolaru může být způsobena větším využíváním čínského jüanu. Nicméně na jüan připadá méně než 3 procenta světových devizových rezerv centrálních bank. Peking již před dnešní krizí začal proces internacionalizace své měny. Nicméně je nepravděpodobné, že jüan v blízké budoucnosti nahradí dolar coby hlavní rezervní měna.Sankce podle ní přispějí k digitalizaci financí. Centrální banky mohou zrychlit zavádění digitálních měn. Zde má Peking náskok před jinými zeměmi. Nicméně podle funkcionářky MMF digitální finance vyžadují lepší mezinárodní regulaci.

