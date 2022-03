https://cz.sputniknews.com/20220331/mluvci-kremlu-avizoval-zverejneni-schematu-platby-za-rusky-plyn-v-rublech-18124488.html

Mluvčí Kremlu avizoval zveřejnění schématu platby za ruský plyn v rublech

Mluvčí Kremlu avizoval zveřejnění schématu platby za ruský plyn v rublech

Mluvčí Kremlu Dmirtij Peskov dnes oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin dostal návrh, jak provádět platbu za ruský plyn v rublech. Schéma brzy představí... 31.03.2022, Sputnik Česká republika

Dříve Putin nařídil vládě, Centrální bance a Gazpromu, aby ho do 31. března informovaly o záměny měny, za kterou se dodává plyn do nikoli přátelských zemí, a předaly mu zprávu o změně měny v dodávkách zemního plynu do zemí Evropské unie.Na upřesňující dotaz, kdy schéma představí veřejnosti, Peskov odpověděl, že „velmi brzo“, a to možná ještě během čtvrtka.Peskov dodal, že prezidentův asistent Maxim Oreškin včera vysvětlil německé straně podmínky transakcí v rublech.Ještě před tím došlo k telefonátu Putina a německého kancléře Olafa Scholze, v rámci kterého ruský prezident podotkl, že se změny způsobu plateb zavádějí kvůli tomu, že došlo k porušení zásad mezinárodního práva a zablokování devizových rezerv ruské centrální banky v Evropské unii.Dne 23. října ruský prezident prohlásil, že Rusko přejde na platby za dodávky plynu do nikoli přátelských zemí v rublech. Zdůraznil, že dodávky paliva budou pokračovat v souladu s objemem a cenami stanovenými v dříve uzavřených smlouvách. Přesto se mnoho zemí vyslovilo proti transakcím v rublech.Dne 30. března německý vicekancléř a ministr pro hospodářství a ochranu klimatu Robert Habeck ohlásil přípravy na možné přerušení dodávek plynu z Ruska. Zdůraznil, že Německo nehodlá platit za ruský plyn rubly. To samé prohlásili i lídři zemí skupiny G7.Ve středu mluvčí bulharské vlády rovněž oznámila, že země nebude za plyn platit v rublech. Den před tím francouzský prezident Emmanuel Macron v telefonátu s Putinem zdůraznil, že provádět platby za ruský plyn v rublech není možné.

