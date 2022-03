https://cz.sputniknews.com/20220331/nepromlcitelne-valecne-zlociny-harabin-odsoudil-zachazeni-ukrajinskych-vojaku-s-ruskymi-zajatci-18125054.html

Nepromlčitelné válečné zločiny. Harabin odsoudil zacházení ukrajinských vojáků s ruskými zajatci

Zatímco Rusko poskytuje lékařskou pomoc ukrajinským zajatcům, ukrajinská strana se chová k zajatým vojákům jako teroristé ISIS*. Na sítích koluje video, jak... 31.03.2022, Sputnik Česká republika

Přímo pod kamerou umírá zbitý voják s pytlem na hlavě, kterého se před tím silně snažili donutit, aby prozradil alespoň nějaké informace. Video pravděpodobně bylo natočeno v Charkovské oblasti. Na záběrech se ukrajinští vojáci vysmívají ruským vojákům – pro začátek byli všichni střeleni do nohou a poté, co padli na zem, ponižování a bití pokračovalo.Ukrajinská strana po jednání s Ruskem v Istanbulu slíbila potrestat ty, kteří mučili ruské vojáky, ale později to odmítla udělat.Ukrajina neporušuje Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci poprvé, upozorňovala na to také organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW). Ukrajinský přístup se zásadně liší od ruského, který garantuje, že po skončení bojových akcí se všichni Ukrajinci, kteří dobrovolně složili zbraně, vrátí ke svým rodinám.Zacházení Ukrajiny s ruskými zajatci pro Sputnik okomentoval bývalý dlouholetý soudce, expředseda Nejvyššího soudu SR Štefan Harabin.Harabin: Je to patologický sadismus, agresivita, brutalita a surovost nejhrubšího zrna, která bez sebemenších pochybností je v rozporu s mezinárodním válečným právem. Jsou to skutky a projevy doslova ne ČLOVEČENSTVÍ, ne LIDÍ. Jejich otcové a dědové ve spolupráci s Hitlerem však dělali totéž.Jde zjevně o nepromlčitelné válečné zločiny ukronacistů, které budou nesporně potrestány v soudních procesech po skončení speciální operace. Jsem přesvědčen, že jednání budou veřejná, aby se jich mohli zúčastnit i novináři současného lokajského ultraliberálního zkorumpovaného mainstreamu na území EU a Ameriky.Nelze ale v této souvislosti zapomínat, že v listopadu 2016 USA a Ukrajina hlasovaly proti rezoluci OSN odsuzující glorifikaci nacismu. Rezoluce vyzývá k boji proti nacismu, neonacismu a jiným praktikám přispívajícím k šíření současných forem rasismu, rasové diskriminace a xenofobie. Členské státy EU, včetně Slovenska a Česka, se hlasování zdržely, čímž daly jednoznačný signál podpory a tolerance neonacismu v západní a střední Evropě.I takový oficiální přístup státních elit v řídících strukturách těchto států přenesený do rozhodovací úrovně v tomto směru očividně ukazuje, že když se chceme minimálně v Evropě definitivně zbavit nacismu a jeho projevů, musí proběhnout denacifikace i v tomto prostoru.*teroristická organizace zakázaná v RF

