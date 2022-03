https://cz.sputniknews.com/20220331/prezident-nauseda-prohlasil-ze-litve-hrozi-stagnace-18123429.html

Prezident Nauséda prohlásil, že Litvě hrozí stagnace

Litevské ekonomice možná nehrozí recese, ale dnes jsou vidět příznaky hospodářské stagnace, prohlásil prezident Gitanas Nauséda. 31.03.2022, Sputnik Česká republika

„Situace je ve skutečnosti velmi vážná, řekl bych, že jde o takový jev, který se v ekonomice jmenuje stagflace, když současně rychle klesají tempa ekonomického růstu a zároveň rychle roste inflace. Je to velmi nepříznivá situace, je velmi obtížné najít protijed a návody, jak se dá zvládnout,“ řekl Nauséda v rozhovoru pro LRT (Litevský rozhlas a televize). Podle jeho mínění „může podle horšího scénáře dojít když ne k recesi, pak ekonomické stagnaci, která bude pro Litvu zvyklou na dost rychlý ekonomický růst skutečně mocnou ránou.“Nauséda zároveň ostře zkritizoval litevské podnikatele, kteří neodcházejí z ruského trhu. Patří k nim starosta Kaunasu Visvaldas Matijošaitis, majitel firmy na výrobu rybářských potřeb Vičiūnų grupė, která má dceřiny podniky také v Kaliningradské oblasti. Ministr zahraničí Litvy Gabrielus Landsbergis předtím prohlásil, že litevské podniky, které pokračují v činnosti v Rusku, oslabují argumenty Vilniusu ve výzvách k západním společnostem, aby opustily ruský trh.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem se, podle jeho slov, plánuje „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny,“ pohnání k soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu. V reakci na to zavedla řada západních zemí protiruské sankce, řada společností prohlásila, že odchází z ruského trhu a zavírá podniky v RF.

