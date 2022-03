https://cz.sputniknews.com/20220331/z-ambasady-slovinska-v-kyjeve-odstranili-vlajku-kvuli-jeji-podobe-s-ruskou-18122384.html

Z ambasády Slovinska v Kyjevě odstranili vlajku kvůli její podobě s ruskou

Z ambasády Slovinska v Kyjevě odstranili vlajku kvůli její podobě s ruskou

Z budovy slovinské ambasády v Kyjevě odstranili slovinskou státní vlajku, protože se podobá ruské trikoloře, sdělil slovinský chargé d’affaires v Kyjevě... 31.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-31T11:59+0200

2022-03-31T11:59+0200

2022-03-31T11:59+0200

svět

vlajka

slovinsko

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/18122487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bc35a78cfee212272f8413ceaddf06a.jpg

Uspořádání pruhů a barev na vlajkách Ruska a Slovinska se úplně shoduje, avšak v levé části má slovinská vlajka státní erb se zobrazením nejvyšší hory v zemi, Triglavu, vln a hvězd. Trikolora je rovněž základem státní vlajky Slovenska.Lesjak, který se vrátil do Kyjeva před několika dní, sdělil, že nad ambasádou jeho země byla vztyčena slovinská a evropská vlajka.Když se ale vítr zmírnil, slovinská vlajka byla přispuštěna, erb nebyl vidět, kvůli čemuž se začala vlajka podobat ruské. Na Lesjaka se obrátili zástupci ukrajinské národní gardy a policie se žádostí, aby vlajka byla odstraněna.Slovinský premiér Janez Janša informoval 21. března, že se do Kyjeva dobrovolně vrátí část diplomatické mise, která opustila Ukrajinu po zahájení speciální operace. Podle politika bylo toto rozhodnutí přijato proto, že Kyjev potřebuje „přímou diplomatickou podporu, aby bylo co možná nejdřív skoncováno s agresí a nastolen mír.“ Janša vyzval ostatní země EU, aby také vyslaly své diplomaty zpátky na Ukrajinu.

slovinsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vlajka, slovinsko, rusko