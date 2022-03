https://cz.sputniknews.com/20220331/zelenskyj-vyzval-k-zavedeni-nejtvrdsich-sankci-proti-rusku-18122490.html

Zelenskyj vyzval k zavedení „nejtvrdších“ sankcí proti Rusku

Zelenskyj vyzval k zavedení „nejtvrdších“ sankcí proti Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v čtvrtečním video projevu k australskému parlamentu k zpřísnění sankcí proti Rusku. 31.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-31T10:44+0200

2022-03-31T10:44+0200

2022-03-31T10:44+0200

svět

ukrajina

rusko

sankce

volodymyr zelenskyj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/17939772_0:199:2929:1847_1920x0_80_0_0_74a8343098b9d7d5edd0d1b966b85949.jpg

Jeho projev byl v překladu z ukrajinštiny do angličtiny vysílán na webové stránce sněmovny reprezentantů australského parlamentu.Žádná ruská loď nesmí být, podle jeho slov, vpuštěna do mezinárodních přístavů, každý obchod s Ruskem musí být zrušen.Ukrajinský prezident oblečený do trička barvy khaki řekl, že počítá s další pomocí Austrálie.Před tímto projevem představil Zelenského australský premiér Scott Morrison, který měl na saku mašličku z proužků barev ukrajinské vlajky. Ostře zkritizoval Rusko a slíbil, že Austrálie poskytne pomoc, včetně v obnovení Ukrajiny.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem se, podle jeho slov, plánuje „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny,“ pohnání k soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že jeho ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinskou armádu, a že k 25. březnu splnily hlavní úkoly první etapy, podstatně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označil ruský vojenský úřad osvobození Donbasu.

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, sankce, volodymyr zelenskyj