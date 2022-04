https://cz.sputniknews.com/20220401/lavrov-pri-jednanich-s-ukrajinou-doslo-k-posunu-kupredu-vcetne-otazky-mimoblokoveho-statusu-18127841.html

Lavrov: Při jednáních s Ukrajinou došlo k posunu kupředu, včetně otázky mimoblokového statusu

Při jednáních mezi Ruskou federací a Ukrajinou dochází k pokroku, včetně otázky mimoblokového postavení Ukrajiny, řekl novinářům ruský ministr zahraničí Sergej... 01.04.2022, Sputnik Česká republika

„Vy jste slyšeli, jak naši vyjednavači okomentovali poslední kolo v Istanbulu, kde poprvé ukrajinská strana dala na papír svou vizi dohod, které je třeba uzavřít. My připravujeme reakci, dochází k posunu vpřed, především v tom, co se týče uznání nemožnosti Ukrajiny patřit k nějakému bloku, její nemožnosti hledat štěstí v Severoatlantické alianci, tedy bezjaderný, mimoblokový neutrální status. To je něco, co si už teď uvědomuje jako absolutní nutnost,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci.Lavrov také uvedl, že Moskva prosazuje, aby bezpečnostní záruky byly poskytnuty nejen Rusku, ale i Ukrajině a všem evropským zemím. Na dnešním briefingu v Novém Dillí Lavrov rovněž zdůraznil, že Ruskem navržené schéma plateb za plyn v rublech je spravedlivé. Lavrov dodal, že Rusko a Indie najdou způsob, jak překonat překážky vytvořené nezákonnými jednostrannými sankcemi Západu. Indie vyváží do Ruska čaj, kávu, mořské plody, léčiva, výrobky z oceli a telekomunikační zařízení. Rusko na druhou stranu dodává Indii produkty obranného průmyslu a jaderné energie.

